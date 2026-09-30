Cable de Conexión Ilegal Provocó Muerte de Menor en Mexicali; Confirma CFE

La muerte de Alexis Ramírez, adolescente de 15 años que falleció tras recibir una descarga eléctrica en Mexicali, fue provocada por un cable perteneciente a una conexión ilegal y no por infraestructura utilizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así lo confirmó el titular del Departamento de Comunicación Social de la CFE, quien señaló que el cable involucrado en el accidente correspondía a una conexión irregular, conocida como ‘diablito’.

De acuerdo con la información proporcionada, este tipo de conexiones ya había sido denunciado previamente en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, donde ocurrió el accidente que terminó con la vida del adolescente.

La CFE también confirmó que el poste al que se encontraba conectado el cable era utilizado para proporcionar alumbrado público, y no correspondía a una instalación destinada a la distribución eléctrica de la Comisión.

Alexis recibió la descarga eléctrica en la zona de avenida Sohail y la Torre Amazcala, donde también se reportó un cable en el suelo y se solicitó la presencia de personal de la CFE.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Estatal de Investigación, el adolescente se encontraba acompañado de un amigo cuando ocurrió el accidente. Según el testimonio proporcionado por el menor, Alexis intentó sostenerse de un poste mientras orinaba y tuvo contacto con un cable.

El amigo relató que intentó auxiliarlo utilizando una llanta para que pudiera sujetarse, pero Alexis se desmayó y ya no pudo ser auxiliado por sus acompañantes.

Vecinos y amigos intentaron trasladarlo por medios particulares hasta que una ambulancia los interceptó y lo llevó a Cruz Roja Oriente, donde fue declarado sin signos vitales.

Horas después, amigos de Alexis regresaron al sitio donde ocurrió el accidente y colocaron veladoras, unos Takis y un Gatorade junto al poste, como parte del homenaje al adolescente.

Información Kitzia Flores

APG