Accidentes

Cable de Conexión Ilegal Provocó Muerte de Menor en Mexicali; Confirma CFE

La instalación irregular había sido denunciada previamente por habitantes del fraccionamiento Hacienda de las Torres

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