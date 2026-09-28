Muere Menor tras Recibir Descarga Eléctrica en Charco con Cables Caídos en Mexicali

Un adolescente de 15 años murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en las inmediaciones de avenida Sohail y Torre Amazcala, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, en Mexicali.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Estatal de Investigación, en el sitio también fue localizado un cable sobre el suelo, por lo que se solicitó la presencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Alexis Ramírez Guzmán se encontraba acompañado por uno de sus amigos cuando ocurrió el incidente. El menor relató que caminaban por la zona cuando Alexis se detuvo a orinar y posteriormente intentó sostenerse de un poste que tenía un cable.

“Íbamos caminando por aquí y él se detuvo a orinar, pero se quiso sostener del poste y tenía un cable. Yo le pasé una llanta para que se agarrara, entonces se desmayó y ya no pude hacer nada”, relató el menor.

Tras el incidente, vecinos y amigos intentaron auxiliar al adolescente. Posteriormente comenzó su traslado por medios particulares, hasta que una ambulancia los interceptó y llevó a Alexis a Cruz Roja Oriente, donde fue declarado sin signos vitales.

Horas después, sus amigos regresaron al lugar donde ocurrió el accidente para despedirlo. Junto al poste donde recibió la descarga colocaron veladoras, junto con alimentos como recuerdo del adolescente.

Las circunstancias que provocaron la descarga eléctrica deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Información Kitzia Flores

APG