Accidentes

Muere Menor tras Recibir Descarga Eléctrica en Charco con Cables Caídos en Mexicali

Alexis Ramírez Guzmán, de 15 años, fue auxiliado por vecinos y amigos, pero murió tras ser trasladado a Cruz Roja Oriente

Fallece Menor tras Electrocutarse en Charco con Cables Caídos en Mexicali, BCFallece Menor tras Electrocutarse en Charco con Cables Caídos en Mexicali, BC | Foto: N+

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