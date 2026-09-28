Accidente en Eje Central: Carambola por Tráiler Sin Frenos Deja Lesionados

Un tráiler sin frenos impactó varios vehículos en el Eje Central Lázaro Cárdenas, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la pesada unidad no pudo frenar cuando la luz del semáforo estaba en rojo, impactando al menos cuatro vehículos, en las calles de Segovia y Caleta, en dicha alcaldía.

Por este accidente, se reportan dos personas lesionadas, quienes están en espera de la llegada de los servicios de emergencia.

Los locatarios aledaños salieron de los comercios, tanto semifijos como establecidos, para brindar apoyo a las personas que venían a bordo de los vehículos afectados.

El conductor del auto más dañado es un joven de aproximadamente 25 años, quien se encuentra esperando a los paramédicos porque no se puede mover.

El señor Wenceslao Camposeco relató al equipo de N+ FORO que se detuvo por el semáforo cuando llegó el tráiler y los impactó.

“Alcancé a libro a otro más todavía para que no fuera a impactarse con más carros, alcancé a librar a dos, pero ya me había aventado, ya fue imposible, me dice que se quedó sin frenos, entonces pues estamos esperando el seguro y a ver qué se hacer con esto ahorita para arreglarlo”, indicó.

Con información de N+