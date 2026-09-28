Accidentes

Accidente en Eje Central: Carambola por Tráiler Sin Frenos Deja Lesionados

La pesada unidad impactó al menos cuatro vehículos

Centro, Cuauhtémoc | Itzel Cruz AlanisAccidente en Eje Central. Foto: N+

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Impactante accidente en Eje Central: un tráiler sin frenos choca con cuatro vehículos en CDMX. Dos personas resultaron lesionadas. Conoce los detalles de este suceso en desarrollo.

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