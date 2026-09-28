30 de Septiembre, Fecha Límite de Registro de Líneas: ¿Qué Celulares Serán Suspendidos?

El calendario de registro de celulares en México marca el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para algunas líneas telefónicas, las cuales deben realizar la vinculación antes del día señalado, pues de lo contrario serán suspendidas.

A partir de agosto comenzó la inhabilitación de los servicios de telefonía móvil para aquellos números que no están registrados con un nombre y CURP del usuario. Por ello, en una nota previa te explicamos cómo recuperar tu línea.

¿Qué líneas suspenden el 30 de septiembre?

Los número telefónicos que serán dados de baja a partir del miércoles 30 septiembre de 2026 por no realizar el registro de celulares son aquellos que terminan en '3'. Estas son las fechas límite del calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT):

Último número del celular 3: 30 de septiembre 2026.

Línea termina en 4: 15 de octubre 2026.

Línea finaliza en 5: 31 de octubre 2026.

Línea celular termina en 6: 15 de noviembre 2026.

Línea telefónica termina en 7: 30 de noviembre 2026.

Número de celular termina en 8: 15 de diciembre 2026.

Línea termina en 9: 31 de diciembre 2026.

La suspensión de los números celulares comenzó desde el pasado 15 de agosto y desde entonces cada quincena se ha dado de baja a las líneas, por lo cual aquellas que finalizan en 0, 1 y 2 ya perdieron sus servicios de no haber realizado el registro.

¿Cuándo inicia la próxima suspensión de líneas?

Las líneas telefónicas que terminan en 3 y que no hayan sido vinculadas con una CURP comenzarán a ser suspendidas 72 horas a partir de la fecha límite, es decir que perderán sus servicios a partir del 3 de octubre de 2026.

Una vez que se haga la inhabilitación, los usuarios no podrán realizar llamadas, mandar mensajes ni usar los datos móviles hasta que hagan el registro y su línea vuelva a ser activada.

Si aún no haces el registro de tu celular, aquí te decimos cómo hacer el proceso de forma sencilla y en cuestión de minutos para que no pierdas los servicios de telefonía móvil.

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