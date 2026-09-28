Sociedad

30 de Septiembre, Fecha Límite de Registro de Líneas: ¿Qué Celulares Serán Suspendidos?

Consulta quiénes perderán los servicios en su celular si no realizan la vinculación antes del miércoles 30 de septiembre 2026

Checa Qué Líneas serán suspendidas el 30 de septiembre 2026La suspensión de líneas comenzó desde el 15 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+