Muere Jorge Kahwagi, Exdiputado y Exboxeador

Murió Jorge Kahwagi Macari, quien fue diputado federal, boxeador y empresario, informó hoy el senador Manuel Velasco.

En redes sociales, Manuel Velasco publicó un mensaje en el que lamentó el fallecimiento de su amigo Jorge Kahwagi, con quien coincidió como diputado federal en la LIX Legislatura.

“Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, mencionó el senador.

A las condolencias por el fallecimiento de Kahwagi Macari se sumó el actor Roberto Palazuelos: “Vuela alto querido Jorge tal como viviste”.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 de la Ciudad de México, también se pronunció por la muerte de Jorge Kahwagi y envió su pésame a sus familiares y amigos.

El pasado mes de marzo, murió a los 85 años de edad Jorge Kahwagi Gastine, padre del exboxeador, quien también se desempeñó como empresario y presidente del Consejo de Administración del diario La Crónica de Hoy.

Jorge Kahwagi, su legado y trayectoria

Jorge Antonio Kahwagi Macari nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968.

A lo largo de su vida, se desarrolló en varias áreas como en la política, el deporte, el entretenimiento, el sector empresarial y como escritor.

Se graduó de dos carreras: Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la política, militó en el partido Nueva Alianza (PANAL) y en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Fue diputado federal en la LIX Legislatura de 2003 a 2004. En dicho periodo, se desempeñó como coordinador del Partido Verde Ecologista de México, vicecoordinador de relaciones con otros partidos políticos y secretario de la Comisión de Economía.

La farándula también fue parte de la historia de Kahwagi, quien participó en una de las ediciones del reality show Big Brother VIP.

Como boxeador, Jorge Kahwagi se convirtió en campeón nacional de peso crucero, mismo triunfo que también obtuvo en Latinoamérica.

También, publicó el libro La Tragedia de la Envidia.