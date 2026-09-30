Sociedad

Muere Jorge Kahwagi, Exdiputado y Exboxeador

El exlegislador falleció a los 58 años de edad

Jorge Kahwagi MacariJorge Kahwagi Macari, exdiputado y exboxeador. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Jorge Kahwagi, exlegislador y boxeador, muere a los 58 años. Conoce cómo combinó política, deporte y farándula en una vida llena de logros y desafíos.

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