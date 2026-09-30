Programas sociales

'Motos del Bienestar', el Falso Programa Generado con IA que Engaña en Redes Sociales

En TikTok, Facebook y Threads comenzó a circular la supuesta noticia de un nuevo apoyo para obtener una moto del Bienestar

Motos del Bienestar, Falso Programa Generado IAEl video clonó la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+