'Motos del Bienestar', el Falso Programa Generado con IA que Engaña en Redes Sociales

Si recientemente en redes sociales te salió un video en el que se anuncia un nuevo programa social llamado "Motos del Bienestar", te tenemos malas noticias, pues se trata de una publicación falsa generada con Inteligencia Artificial (IA).

En el mes de septiembre 2026, en TikTok, Facebook y Threads comenzó a circular un video con la supuesta voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el cual se presenta un nuevo apoyo para que los mexicanos obtengan motocicletas a través del Banco del Bienestar.

Moto del Bienestar, programa falso generado con IA

“A partir del 2027 empezaremos con el programa adquiere tu Moto del Bienestar. Este programa ya se encuentra aprobado por las distintas cámaras, se espera que inicie su distribución a través del Banco del Bienestar”, se escucha en el video mientras aparece la imagen de una motocicleta con los logos gubernamentales y en el fondo el escenario de sus conferencias matutinas.

Sin embargo, AFP Factual analizó la supuesta voz de la presidenta Claudia Sheinbaum que aparece en el video, con la herramienta Hiya de InVID-WeVerify, que detecta clonaciones de audio. El resultado fue un 99% de probabilidad de haber sido generado con inteligencia artificial.

La publicación del falso programa Motos del Bienestar generada con IA

Motos del Bienestar no aparece en lista de programas de 2027

Además de la clonación de voz de la mandataria, el apoyo que se promueve en redes sociales tampoco aparece en la lista de programas sociales que están en el presupuesto del gobierno en 2027, a diferencia de otros como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida, por nombrar algunos.

De igual manera, el supuesto programa para obtener una Moto del Bienestar no aparece en la Gaceta Parlamentaria de México, que transparenta todas las iniciativas de ley que los legisladores federales proponen, como lo afirma la publicación viral.

Además, en las últimas Mañaneras del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho mención de este supuesto nuevo apoyo.

Por este motivo, la Secretaría de Bienestar ha pedido a la población informarse en sus canales oficiales y desconfiar en caso de que se soliciten datos o alguna transferencia, ya que los trámites de los programas sociales son completamente gratuitos.

Hasta el momento, el único apoyo que comenzará operaciones en 2027 es el Servicio Universal de Salud, en el cual aquellas personas que realizaron la credencialización podrán recibir atención en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar sin importar su derechohabiencia.

PPP