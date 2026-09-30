Cierre de Carreteras Hoy: Reporte de Accidentes y Bloqueos este 30 de Septiembre 2026

Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Este miércoles, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba: Cierre de Circulación en el km 282, dirección Cd. Mendoza, por choque e incendio de unidades, a las 5:27 horas.

Autopista México-Querétaro: Cierre de Circulación en el km 127, dirección Querétaro, por un accidente vehicular reportado a las 5:42 horas. Carga vehicular en el km 118, dirección CDMX, sin reporte de incidente.

Autopista Agua Dulce-Cárdenas: Presencia de manifestantes, a las 6:29 horas, en ambos sentidos de la plaza de cobro Sánchez Magallanes, sin cierre a la circulación.

Autopista México-Cuernavaca: Cierre parcial de circulación en el km 73, dirección Cuernavaca, por la caída de un motociclista a las 7:45 horas.

Autopista México-Querétaro: Una unidad de transporte escolar chocó, pasadas las 8:00 horas, en la incorporación de la avenida José López Portillo, hacia la lateral de la autopista, a la altura del km 32.5.

Autopista México-Puebla: Cierre parcial de circulación a la altura del Eje 6, dirección CDMX, por la muerte de una mujer que viajaba en motos tras ser arrollada por un camión de carga, pasadas las 8:00 horas.

Carretera México-Pachuca: Un grupo de manifestantes protesta cerca de las 11:00 horas, por la detención de un hombre que aseguran es inocente, en Tlalnepantla, Edomex

Con información de N+

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