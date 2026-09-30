Tráfico vehicular

Cierre de Carreteras Hoy: Reporte de Accidentes y Bloqueos este 30 de Septiembre 2026

Autoridades reportan presencia de manifestantes en la plaza de cobro Sánchez Magallanes, en Tabasco

Bloqueo en la México-PueblaBloqueo en la México-Puebla. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este 30 de septiembre, accidentes y manifestantes afectan carreteras clave. Cierres en Cd. Mendoza-Córdoba y México-Querétaro. Mantente informado para un viaje seguro.

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