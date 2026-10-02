Marchas

¿A Qué Hora Inicia Marcha del 2 de Octubre en CDMX? Zonas de Bloqueos Hoy

Este viernes, alrededor de 10 mil personas participan en la movilización denominada “¡Ni perdón, ni olvido!”

Marcha del 2 de octubre en 2025 en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha del 2 de octubre en 2025 en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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