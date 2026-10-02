¿A Qué Hora Inicia Marcha del 2 de Octubre en CDMX? Zonas de Bloqueos Hoy

En el marco de la conmemoración del 58 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, diversas agrupaciones realizarán una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX) este viernes 2 de octubre de 2026.

En N+ te informamos a qué hora será la protesta y cuál será su ruta, para que tomes precauciones y consideres vías alternas para evitar complicaciones por los bloqueos.

De acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la marcha del 2 de octubre será en la alcaldía Cuauhtémoc.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) se reunirá en un punto y el Comité 68 “Prolibertades democráticas” en otro, y ambos avanzarán rumbo a la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico.

El STUNAM se congregará a las 15:30 horas en el Hemiciclo a Juárez para participar en la marcha, cuya finalidad es “mantener viva la memoria de una lucha que forma parte de la historia universitaria y del movimiento social en México”.

Mientras que el Comité 68 se reunirá a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Tlatelolco.

Los integrantes realizarán la marcha “¡Ni perdón, ni olvido!”, con el objetivo de exigir justicia, verdad y no repetición por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano durante la masacre del 2 de octubre de 1968 y el "Halconazo" de 1971.

Además, para protestar en contra de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que exime al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

También, por un alto a la criminalización de los estudiantes de las normales rurales y del hostigamiento en las diferentes escuelas de la UNAM y el IPN, además en solidaridad con la lucha de la CNTE y con el pueblo palestino, según se informó en la agenda SSC.

Según las estimaciones de la dependencia, el primer grupo congregará a 2 mil 500 personas y el segundo a unas 8 mil. Todos avanzarán al Zócalo capitalino.

De igual manera, informó que se sumarán diversas organizaciones, como Universitarios en Resistencia, Sección VII de Chiapas, XXII de Oaxaca y IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El Comité Lucha Tlalpan, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coordinadora Primero de Diciembre, Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Kamiltik, Caminando con la Sexta, Frente Anarcoqueer Interuniversitario, Asamblea por el Común y Contra la Guerra, Colectivo de Resistencia Estudiantil 10 de Junio y Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina.

SPB