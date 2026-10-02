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Clima en Tamaulipas Hoy: Frente Frío 1 Deja Lluvias Este Viernes

El arribo del sistema mantendrá condiciones favorables para la formación de tormentas eléctricas.

Clima en Tamaulipas Hoy: Frente Frío 1 Deja Lluvias Este ViernesLluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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El frente frío 1 llega con lluvias intensas. Matamoros con 70% de probabilidad de lluvia. ¿Estás preparado?

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