Clima en Tamaulipas Hoy: Frente Frío 1 Deja Lluvias Este Viernes

Tamaulipas tendrá este viernes una jornada marcada por las lluvias debido a la presencia del frente frío número 1, que mantiene condiciones favorables para precipitaciones en distintas regiones del estado. Aunque el descenso de temperatura será ligero, se esperan lluvias y tormentas durante buena parte del día, con mayor probabilidad en algunos municipios.

En los municipios de la zona fronteriza, como Nuevo Laredo, tienen 60% de probabilidad de lluvia, mientras que en Reynosa se prevé 40% y en Matamoros 70%.

La capital del estado, Ciudad Victoria, registra 80% de probabilidad de precipitaciones durante este viernes.

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En la región cañera, también presenta probabilidades de lluvia; sobre todo en la región de Ciudad Mante, con un 50%.

Mientras que en la zona conurbada que abarca Tampico, Ciudad Madero y Altamira también presenta 50% de probabilidad de precipitaciones.

En Nuevo Laredo, la temperatura es de 24 grados, con máxima de 27 grados y alrededor de 25 grados durante la noche.

Reynosa registra esta mañana 25 grados, con una máxima de 30 grados y, ante la alta probabilidad de lluvias para este fin de semana en la región, la Coordinación de Protección Civil de Reynosa llamó a la población a conocer los puntos altos de sus sectores, evitar calles y avenidas con mayor probabilidad de encharcamientos, mantenerse alerta de las fuentes oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y prevenirse con una mochila de emergencias.



Javier Lam, coordinador de esta dependencia, señaló que los elementos y unidades ya se encuentran listas para usarse en caso de ser necesario, así como la apertura del Polideportivo como albergue por si alguna persona llegara a requerir un refugio temporal

Por otra parte, en Matamoros, la temperatura mínima registrada fue de 25 grados, con máxima de 31 grados y alrededor de 28 grados durante la noche.

Ciudad Victoria marca en el amanecer 24 grados, con máxima de 28 grados y una temperatura similar durante la noche.

En El Mante, la temperatura es de 25 grados, con máxima de 30 grados y alrededor de 26 grados durante la noche.

Finalmente, Tampico registra 26 grados, con máxima de 31 grados.

El frente frío número 1 continuará afectando a Tamaulipas durante los próximos días, con lluvias y tormentas que podrían presentarse en distintas regiones. También se prevé un ligero descenso de temperatura y condiciones de viento asociadas al paso del sistema por el estado.