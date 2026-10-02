Menor de 17 Años Muere Atropellada por Camión Urbano en Irapuato

La tarde del pasado jueves se registró un accidente donde se vio involucrado un camión de transporte público y una motocicleta.

Fue alrededor de la 1:00 de la tarde cuando una menor de 17 años conducía una moto sobre el bulevar García Tellez a la altura de la colonia Villarreal y fue impactada por un camión urbano.

Vecinos de la zona que se percataron de los hechos, llamaron a la Central de Emergencias 911 para reportar el suceso.

Paramédicos y policías municipales arribaron al lugar para acordonar la zona, en donde quedó el urbano, aunque se desconoce aún si el conductor fue detenido.

Socorristas que llegaron a brindar atención médica, solamente pudieron confirmar el fallecimiento de la menor de 17 años.

Familiares acudieron a identificar a la joven, quien de manera extraoficial se informó que se llamaba América.

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La vialidad se mantuvo cerrada por varias horas afectando el tráfico vehicular en la zona.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fueron los encargados de abrir una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo de la adolescente y lo llevaron a Guanajuato, Capital a practicarle la autopsia de ley.