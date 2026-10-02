Accidentes

Menor de 17 Años Muere Atropellada por Camión Urbano en Irapuato

Fue la tarde del pasado jueves cuando se registró el accidente en el bulevar García Tellez

Menor de 17 Años Muere Atropellada por Camión Urbano en Irapuato.Menor de 17 Años Muere Atropellada por Camión Urbano en Irapuato. Foto: N+

Destacado

Al lugar llegaron familiares de la adolescente quienes la identificaron, mientras la zona fue acordonada.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+