Reportera y Camarógrafo Son Atropellados en Monterrey Durante Transmisión en Vivo

Una reportera y un camarógrafo de GamaVisión resultaron lesionados luego de ser atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre un árbol caído en Monterrey.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la avenida Garza Sada, donde la reportera Alma Rosa se encontraba realizando un reporte cuando, de manera repentina, una camioneta tipo Jeep los embistió.

Tras el accidente, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y cuerpos de auxilio para brindar atención a los afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto la reportera como el camarógrafo presentaban golpes que fueron considerados leves. Ambos fueron atendidos en el sitio y posteriormente trasladados en ambulancia para recibir una valoración médica.