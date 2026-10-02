Accidentes

Reportera y Camarógrafo Son Atropellados en Monterrey Durante Transmisión en Vivo

Una camioneta tipo Jeep impactó a dos trabajadores de GamaVisión mientras cubrían la caída de un árbol sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de Garza Sada

Atropellan a reportera y camarógrafo en vivoAtropellan a reportera y camarógrafo en vivo. Foto: GamaVision

Destacado

Durante una transmisión en vivo en Monterrey, una camioneta atropelló a dos periodistas de GamaVisión. Afortunadamente, las lesiones fueron leves.

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