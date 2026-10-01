Movilidad

Anuncian Cierres Viales en el Centro por el Festival Querétaro Experimental

Las restricciones se aplicarán del 1 al 4 de octubre en distintos puntos del Centro Histórico, principalmente durante las actividades vespertinas y nocturnas

Cierres Viales por Festival Querétaro ExperimentalCierres Viales por Festival Querétaro Experimental. Foto: N+

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El municipio recomendó salir con anticipación, considerar rutas alternas y consultar Waze o Google Maps para conocer las condiciones de tránsito.

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