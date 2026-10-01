Anuncian Cierres Viales en el Centro por el Festival Querétaro Experimental

El municipio de Querétaro informó que habrá cierres viales en la zona de Plaza Fundadores con motivo del Festival Querétaro Experimental: INVERSA, que se realizará del 1 al 4 de octubre.

Las restricciones a la circulación se implementarán en distintos puntos del Centro Histórico durante el desarrollo de las actividades, principalmente entre las 18:30 y las 24:00 horas.

De acuerdo con el mapa difundido por el municipio, los cierres y modificaciones a la circulación se concentrarán en calles ubicadas alrededor de Plaza Fundadores y en las zonas donde se llevarán a cabo las actividades del festival.

Como alternativas de circulación, los automovilistas podrán utilizar Calle Independencia y avenida 20 de Noviembre para rodear el tramo cerrado de Calle Acacia.

Ante estas medidas, las autoridades recomendaron a quienes acudan al evento salir con anticipación, considerar rutas alternas y tomar precauciones durante sus traslados.

El municipio también pidió consultar las condiciones de tránsito en tiempo real mediante Waze y Google Maps, con el objetivo de identificar los cierres vigentes y planear los recorridos.