Internacional

ICE Prohíbe Perseguir Autos tras Incidentes en los que Agentes Dispararon a Conductores

La nueva guía interna establece reglas para las paradas vehiculares luego de varios casos trágicos, reporta un AP

El director de campo en Baltimore del Servicio de Control de Inmigración y AduanasLa guía interna establece reglas para las paradas vehiculares. Foto: AP | Alex Brandon

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ICE prohíbe a sus agentes perseguir autos que no se detengan. Nueva guía tras incidentes con disparos busca evitar más muertes y heridos.

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