ICE Prohíbe Perseguir Autos tras Incidentes en los que Agentes Dispararon a Conductores

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó a sus oficiales no participar en persecuciones de automóviles a alta velocidad y limitar las paradas vehiculares a agentes que hayan completado una capacitación específica.

La nueva guía interna fue emitida después de que varios conductores recibieran disparos durante encuentros con agentes de ICE.

De acuerdo con un memorando enviado a los oficiales de la división de Operaciones de Aplicación y Remoción de ICE y obtenido por The Associated Press, los agentes no están autorizados a perseguir vehículos que no se detengan bajo ninguna circunstancia.

En esos casos, los oficiales deberán obtener la información de los vehículos para realizar una investigación posterior, según el documento firmado por el director asociado ejecutivo de ICE, Marcos D. Charles.

La guía establece además que los oficiales únicamente podrán realizar paradas de vehículos si han completado una capacitación específica para este tipo de intervenciones.

Las nuevas disposiciones se producen después de que las paradas iniciadas por ICE se intensificaran cuando algunos conductores se negaron a cooperar o intentaron huir.

Según la información obtenida, agentes de ICE han disparado sus armas durante más de una docena de encuentros de este tipo desde el año pasado.

Estos incidentes han dejado al menos cuatro personas muertas y varias más heridas, de acuerdo con el reporte.

La nueva guía establece así restricciones para las persecuciones y las intervenciones vehiculares de los agentes de ICE, mientras que los oficiales deberán recurrir a la información obtenida de los vehículos para continuar las investigaciones cuando un conductor no se detenga.

Estas directrices se dan en el contexto de las muertes que se han registrado a mano de agentes de ICE. Alguno de estos casos son:

Renée Good. En enero de 2026, en Minneapolis, Renée de 37 años se encontraba en su camioneta cuando un agente de ICE le pidió detenerse, ella arrancó su auto, y el agente le disparó.

Alex Pretti, un enfermero de Minneapolis, murió días después de Good. Se encontraba en la zona donde agentes federales realizaban un operativo migratorio. Según testimonios grababa a los agentes y trató de ayudar a una mujer que había sido derribada. Un agente de migración le disparó.

El caso del mexicano Lorenzo Salgado Araujo. En julio pasado viajaba en una camioneta rumbo al trabajo en Houston cuando agentes de ICE intentaron detenerlo. Salgado no era el objetivo original del operativo. Un agente le disparó y murió posteriormente.

Johan Sebastián Durán Guerrero. En Maine, el colombiano de 25 años, fue atacado a tiros por un agente migratorio durante una detención vehicular.

Wilber Garcés Pérez, el caso más reciente en Texas. El 20 de septiembre. Un agente le disparó mientras todavía estaba dentro de su automóvil; sobrevivió y posteriormente quedó bajo custodia de ICE.

PT