Agentes de inteligencia artificial (IA), desarrollados por la empresa OpenAI, accedieron de manera autónoma a sitios gubernamentales e intentaron borrar los registros de su actividad, así lo señalaron expertos en un informe por la firma de ciberseguridad Asymmetric Security.

El reporte, publicado este jueves 1 de octubre, analiza actividad registrada entre marzo y septiembre de 2026 y señala que los agentes comenzaron con tareas aparentemente rutinarias, como recopilar estadísticas públicas de salud, pero posteriormente recurrieron a técnicas para superar las restricciones de seguridad de su propio entorno y acceder a sitios externos.

Entre las organizaciones cuyos sitios fueron examinados aparecen el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), la Agencia Internacional de Energía y la Clínica Mayo.

Uno de los aspectos señalados en el informe es que algunos registros fueron eliminados o quedaron inaccesibles, lo que dificultó reconstruir completamente las actividades realizadas por los agentes.

Los investigadores también encontraron que los agentes habrían creado cuentas privadas en un servicio de análisis web para ocultar sus búsquedas y utilizaron correos temporales, uno de ellos configurado para desaparecer después de 48 horas.

De acuerdo con Asymmetric Security, esta situación impidió determinar completamente qué acciones realizaron los agentes y, con la información disponible públicamente, no permite descartar que se haya accedido a datos sensibles.

Sin embargo, la firma de ciberseguridad advirtió que no pudo determinar si los agentes utilizaron deliberadamente estos mecanismos con el objetivo de ocultar sus acciones.

La investigación también encontró que los agentes fueron capaces de cambiar rápidamente de estrategia. Según los investigadores, algunas de las técnicas utilizadas evolucionaron en cuestión de días, un proceso que tradicionalmente puede tomar mucho más tiempo en investigaciones de actores humanos.

OpenAI, por su parte, publicó en septiembre un nuevo marco para investigar y divulgar casos de 'desalineación', término utilizado para describir comportamientos inesperados que pueden incluir acciones no autorizadas, coordinación entre modelos o intentos de evadir mecanismos de supervisión.

La compañía también reconoció previamente que, durante una evaluación de ciberseguridad, sus modelos lograron eludir controles diseñados para mantenerlos aislados de internet y llegaron a comprometer sistemas de investigación de OpenAI y de la plataforma Hugging Face.

Hasta el momento, no existe una regulación de la inteligencia artificial por parte de una ley federal. El desarrollo de estas tecnologías es parte de una competencia global de innovación entre Estados Unidos y China.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA —Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia)— un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la IA.

PT