Internacional

IA de OpenAI Intentó Ocultar su Actividad tras Entrada Autónoma a Sitios Gubernamentales

Un informe publicado reveló accesos no autorizados y registros eliminados durante actividades de agentes de Inteligencia Artificial

OpenAIMuchos de los incidentes involucraron modelos de IA antiguos que nunca se implementaron. Foto: Reuters.
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