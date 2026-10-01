'Te pueden Sacar del Negocio': Trump Va Contra Regulación de la IA

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, afirmó que si se regula la Inteligencia Artificial (IA) en este momento, "te pueden sacar del negocio".

"Si vas a buscar regulación, te pueden sacar del negocio. Ahora tienes que ser responsable de ti mismo, y no hay mucha gente que entienda lo que está pasando", declaró el mandatario en una entrevista con la revista Time publicada este jueves.

"Estamos ganando al mundo por mucho, y quiero seguir ganando", afirmó, tras comparar los avances tecnológicos que se están produciendo con la revolución industrial, y destacar las cifras de negocio de la IA, "tenemos billones de dólares invertidos en nuestro país porque probablemente sea el negocio más grande que existe. Somos los más avanzados, tenemos a la gente más inteligente".

La entrevista tuvo lugar un día antes de la reunión que Trump mantuvo con los principales magnates y ejecutivos de inteligencia artificial el pasado martes en la Casa Blanca centrada en su desarrollo, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.

Tras el encuentro, Trump firmó junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la IA mediante controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas.

Antes de ese acuerdo, el debate sobre la IA y sus riesgos se había convertido en tema de una controversia pública y había generado una gran polémica entre partidarios y detractores de su regulación.

"Este es un mundo completamente nuevo, probablemente en su mayoría bueno, pero también con algunos aspectos negativos", reconoció Trump en la entrevista de Time.

Sin embargo, y pese a reconocer los riesgos, el mandatario se mantiene en su postura contraria a la regulación, y apuesta por el autocontrol de las propias empresas involucradas en el desarrollo de la IA. "Queremos que todos se comporten por sí mismos", aseveró.

Con información de N+ y EFE .