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'Te pueden Sacar del Negocio': Trump Va Contra Regulación de la IA

El presidente estadounidense destacó la inversión millonaria en la nueva tecnología que "probablemente sea el negocio más grande que existe"

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters | Archivo

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¿Regulación de la IA? Trump dice que no. Prefiere el autocontrol empresarial y destaca la inversión millonaria en EE.UU. ¿Estamos ante una nueva revolución industrial? Conoce los detalles.

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