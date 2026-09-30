Sociedad

¿Qué Va a Pasar en Octubre 2026? Matanza de Tlatelolco, Teletón, Halloween y Más

El décimo mes del año está marcado por varias celebraciones o conmemoraciones que debes tomar en cuenta

Marcha por el 2 de octubre en la CDMXMarcha por el 2 de octubre en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este octubre, reflexionamos sobre la Matanza de Tlatelolco y celebramos el Día Mundial de la No Violencia. Un mes para recordar y actuar. Descubre más detalles.

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