¿Qué Va a Pasar en Octubre 2026? Matanza de Tlatelolco, Teletón, Halloween y Más

Son muchas las fechas importantes para recordar durante octubre, es por eso que en N+ te decimos las celebraciones o conmemoraciones más relevantes ocurridas durante el décimo mes del año.

Segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

El próximo 1 de octubre se cumplen dos años desde que Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de México.

Día Internacional del Café

El 1 de octubre es el Día Internacional del Café, la fecha fue establecida en 2015 con el propósito de rendir homenaje a una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, después del agua. Además, México es líder productor y exportador de café orgánico en el mundo, su principal mercado es el continente europeo. Chiapas es el principal estado productor, seguido de Veracruz y Puebla.

Matanza de Tlatelolco

El 2 de octubre se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco, perpetrada en 1968 por el Ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica de estudiantes, bajo el mandato del expresidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

La matanza de Tlatelolco sigue en la memoria colectiva de miles de mexicanos que, como cada año, se manifestarán en la Ciudad de México. El punto de reunión será en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a las 16:00 horas. "El 2 de octubre no se olvida".

Día Mundial de la No Violencia

El 2 de octubre también es el Día Mundial de la No Violencia, esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, por lo que se trata de un homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia.

Fases lunares del octubre

3 de octubre: Cuarto menguante.

10 de octubre: Luna nueva.

18 de octubre: Cuarto creciente.

26 de octubre: Luna llena.

Día Mundial de los Docentes

El 5 de octubre es el Día Mundial de las y los Docentes, una fecha establecida por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para destacar su papel fundamental en los sistemas educativos ya que los maestros son motores del aprendizaje, la inclusión y la innovación en las escuelas y en la sociedad.

Sismo y tsunami de Colima de 1995

El 9 de octubre se cumplen 30 años del sismo de magnitud 8 originado a 10 kilómetros (km) al sureste de Manzanillo, con una profundidad de 25 km en las costas de Colima. Dicho temblor dejó 58 personas fallecidas y más de 45 mil damnificados, además de daños a la infraestructura, de acuerdo con datos del Gobierno de México.

El sismo fue seguido por un tsunami que afectó las costas de Jalisco y Colima, a lo largo de 120 km de costas del Pacífico, desde bahía de Tenacatita, en Jalisco, hasta Manzanillo, en Colima. La amplitud máxima fue de 4.5 metros; la evidencia de este crecimiento de agua se localizó 40 km al sureste y 80 km al noreste de Manzanillo.

Teletón 2026

El próximo 10 de octubre es el evento Teletón, durante este día miles de voluntarios, artistas, empresas y familias se unirán, como todos los años, para recaudar fondos en beneficio de los Centros Teletón en todo el país. Cabe destacar que cuatro días previos, es la apertura el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Colima, un nuevo espacio dedicado a brindar atención médica, terapias y rehabilitación integral a niñas, niños y jóvenes con discapacidad en el estado.

Juegos Olímpicos de México 1968

El 12 de octubre se cumplen 57 años de los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México, los primeros realizados en Latinoamérica, que estuvieron marcados por los conflictos sociales en nuestro país.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la fecha en 1988, con el objetivo de concientizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad y promover que más mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de la enfermedad.

Día Mundial del Ahorro de Energía

El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía, la fecha tiene como propósito conservar los recursos naturales y para lograr eficiencia en el área energética.

Día Internacional Contra el Cambio Climático

El 24 de octubre es el Día Internacional Contra el Cambio Climático, el objetivo de este día es sensibilizar, concientizar y advertir sobre las consecuencias del cambio climático y los riesgos que éste provoca para el planeta.

Luna de Cazador

El 26 de octubre podrás disfrutar de la Luna de Cazador, que llega después de la de cosecha, se llama así porque ocurre en un momento adecuado para cazar, en el que, tradicionalmente, esta actividad servía para guardar provisiones para el invierno.

Día de San Judas Tadeo

Cada 28 de octubre, miles de fieles celebran el Día de San Judas Tadeo, patrono de los casos difíciles y desesperados; en esta fecha, los feligreses acuden a las iglesias donde se venera al apóstol de Jesucristo, tal es el caso del templo de San Hipólito, ubicado en Paseo de la Reforma, a la altura de la Avenida Hidalgo, en Ciudad de México.

Halloween

El 31 de octubre es Halloween, una celebración internacional de hace más de 2 mil años con origen en el festival celta del Samhain, que celebraba el fin de la cosecha. Ahora es una mezcla de tradiciones y culturas que encanta a chicos y grandes, por los disfraces llamativos, los sustos y dulces.

Fechas importantes y efemérides de octubre en México

11 octubre: Creación del Colegio Militar en la fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz, en en 1823. Aniversario luctuoso de Rita Cetina Gutiérrez, en 1908. Nace el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, actualmente Instituto Nacional Electoral (INE).

12 octubre: Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América.

17 octubre: Se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, en 1953.

19 octubre: Aniversario luctuoso del expresidente Lázaro Cárdenas.

Fechas conmemorativas de octubre en el mundo

6 de octubre: Día Mundial del Hábitat.

12 de octubre: Día de los Tíos.

16 de octubre: Día Mundial del Pan.

24 octubre: Día de las Naciones Unidas.

25 de octubre: Día Mundial de la Ópera y del Karate.

26 de octubre: Día Mundial de la Suegra.

Con información de N+