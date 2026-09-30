Huelga en Monte de Piedad Cumple Un Año: ¿Dónde Están las Prendas Empeñadas?

La huelga de los trabajadores, iniciada el 1 de octubre de 2025, mantiene cerradas más de 300 sucursales. Un año después no hay una salida a la vista, y la pregunta de miles de personas que dejaron una joya, un reloj o un aparato electrónico como garantía sigue igual: ¿dónde están sus prendas y cuándo las podrán recuperar?

Según la institución, las prendas continúan resguardadas en las bóvedas bajo protocolos de seguridad y seguro, y no se cobran comisiones por custodia mientras dure el paro.

Monte de Piedad mantiene bajo resguardo los artículos cuyos contratos vencieron durante la suspensión y ha ampliado las fechas de comercialización, además de ofrecer un refrendo adicional en determinados contratos.

Cuando se usa la extensión de días, los intereses siguen generándose a diario según la tasa del producto contratado. Los pagos pueden hacerse por canales digitales y en Banamex o en Oxxo. Lo que no puede hacerse es recoger la prenda en mostrador.

Si un cliente ya hizo el desempeño, su prenda permanecerá bajo resguardo y podrá ser entregada cuando se reanude la operación presencial, pero aún no hay fecha confirmada para la reapertura.

El 11 de mayo de 2026, Nacional Monte de Piedad dio la bienvenida a que el sindicato huelguista aceptara analizar la propuesta de solución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La institución habló de una "oportunidad inmejorable" para construir acuerdos, mientras a los clientes les reiteró que sus prendas se encontraban seguras y resguardadas, y agradeció a la jueza de distrito en materia laboral Graciela Treviño Garza su interés en buscar alternativas.

En febrero de 2026, un juez declaró la inexistencia de la huelga, resolución que fue impugnada por el sindicato. Pero recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el recurso que definirá si el paro es legalmente válido. La propia institución ha señalado que el fallo no resolverá directamente las causas del conflicto laboral, aunque puede sentar un precedente.

Quienes tienen prendas empeñadas pueden consultar el estado de sus contratos y hacer pagos por los canales digitales de la institución. Conviene revisar las fechas de comercialización y las condiciones de refrendo, para que ninguna prenda avance hacia la venta por descuido.

AMP