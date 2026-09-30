Sociedad

Huelga en Monte de Piedad Cumple Un Año: ¿Dónde Están las Prendas Empeñadas?

Las más de 300 sucursales de la institución de asistencia privada continúan cerradas sin que los clientes puedan recoger sus prendas

Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad. Foto: CuartoscuroContinúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro

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