Balaceras

Balacera Entre Policías y Delincuentes Deja Un Muerto y Cinco Detenidos en Puebla

Se reporta un enfrentamiento armado en Las Colonias de Hidalgo en el municipio de Huauchinango; unidades de emergencias atendieron el hecho

Enfrentamiento armado deja un muerto en Huauchinango.Enfrentamiento armado deja un muerto en la Sierra Norte de Puebla. Foto: Facebook Lider Noticias

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Enfrentamiento armado en Huauchinango deja un muerto y cinco detenidos en Las Colonias de Hidalgo.

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