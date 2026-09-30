Balacera Entre Policías y Delincuentes Deja Un Muerto y Cinco Detenidos en Puebla

Se registra movilización policial luego de una balacera ocurrida en la localidad de Las Colonias de Hidalgo ubicada cerca de Tenango de Las Flores, en el municipio de Huauchinango en Puebla.

Momentos de tensión se vivieron en la Sierra Norte luego de escucharse diversas detonaciones de arma de fuego, testigos lograron captar en video el sonido de los disparos mientras elementos de seguridad se encontraban realizando un operativo.

Policías municipales, estatales y agentes de la Marina permanecieron en el sitio que se encuentra cerca de la presidencia de la junta auxiliar y de una escuela primaria.

De manera preliminar se sabe que hubo un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, el cual dejó como saldo al menos cinco personas detenidas, entre ellas dos mujeres, y un hombre sin vida.

Los sujetos aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público mientras que el cuerpo del occiso estaba siendo resguardado por los agentes policiales.

Autoridades acordonaron y bloquearon el paso sobre la calle principal que conecta a Las Colonias de Hidalgo por lo que los vecinos tuvieron que tomar vías alternas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la autoridad encargada en esclarecer el caso una vez se terminen las investigaciones correspondientes y se realicen los estudios forenses competentes.

Con información de N+

MCS