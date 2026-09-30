Aniversario de la Marina 2026: Actividades Gratis en Veracruz por sus 205 Años

La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, llevará a cabo el evento denominado “Fin de Semana de la Flota”, una jornada conmemorativa donde se desarrollarán diversas actividades gratuitas.

El programa contempla una serie de actividades para conmemorar el 205 aniversario del nacimiento de la Armada de México, además de una serie de eventos como conciertos, un rally, además de una ceremonia conmemorativa.

Serán colocados 12 stands interactivos para que chicos y grandes puedan disfrutar y conocer las actividades realizadas por los elementos de SEMAR.

Esta celebración busca acercar a la población al quehacer de la Secretaría de Marina, mediante actividades destinadas a mostrar aspectos de la vida naval, así como parte de las tradiciones y labores que desempeña la institución.

Se contempla un concierto musical conmemorativo por el aniversario de la banda musical de la Heroica Escuela Naval Militar, la cual cumple más de 50 años de existencia.

Se contempla un concierto del mariachi de SEMAR y el grupo musical ‘Los Escualos’ para el día 2 de octubre de las 19 a las 20:30 horas y que tendrá como sede la plaza del Heroísmo de Veracruz.

Actividades a realizar en la ciudad de Veracruz

El viernes dos de octubre se llevará a cabo una exposición llamada 'Paseo del Marino' en el muelle del malecón en punto de las 17:00 horas, mientras que a las 18:00 horas se presentará el Mariachi de Marina y el Grupo Musical 'Los Escualos' en la Plaza del Heroísmo Veracruzano.

Para el sábado tres de octubre fue anunciado un rally y una exposición de velas así como eventos deportivos en Playa Regatas a partir de las 07:00 horas. Posteriormente, se presentará nuevamente la exposición 'Paseo del Marino' en el malecón en punto de las 17:00 horas.

Más tarde, a las 18:00 horas se presentará la Banda de Música de la Heróica Escuela Naval Militar y el Grupo Musical 'La Pandilla' en la Plaza del Heroísmo Veracruzano.

Finalmente, el domingo cuatro de octubre se realizará una demostración de ejercicios de ayuda humanitaria y un desfile de cuatro kilómetros a partir de las 10:00 horas.