Sociedad

Aniversario de la Marina 2026: Actividades Gratis en Veracruz por sus 205 Años

En la entidad veracruzana se realizará una jornada conmemorativa donde se desarrollarán distintos eventos sin costo donde podrán participar personas de todas las edades

Actividades Gratuitas en Veracruz por Conmemoración del 205 Aniversario de la SEMARConciertos, un rally, además de una ceremonia conmemorativa serán parte de las actividades que se llevarán a cabo. Foto: SEMAR

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Este fin de semana en Veracruz, la SEMAR te invita a un evento conmemorativo lleno de actividades gratuitas. Descubre la tradición naval con conciertos y más.

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