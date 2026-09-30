Sociedad

Tlajomulco Pone en Operación Nuevo Pozo para Abastecer de Agua a 16 Mil Habitantes

Este proyecto hídrico surgió ante la creciente demanda de este recurso en la zona sur del municipio

Pozo profundoPusieron en operación un pozo profundo para abastecer de agua limpia a habitantes de la zona sur de Tlajomulco. Foto: X @GerardoQuirinoV

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Tlajomulco inaugura un pozo en Punto Sur para abastecer de agua a 16 mil personas. Con 180 metros de profundidad, asegura 40 litros por segundo para colonias como San Agustín y Nueva Galicia

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Tlajomulco Inaugura Pozo Profundo para Abastecer de Agua a Habitantes | N+