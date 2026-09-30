Tlajomulco Pone en Operación Nuevo Pozo para Abastecer de Agua a 16 Mil Habitantes

Tlajomulco puso en operación un nuevo pozo profundo en Punto Sur, con la finalidad de abastecer de agua a aproximadamente 16 mil habitantes ante la creciente demanda de este recurso en la zona sur del municipio.

Se trata de una infraestructura que forma parte de un programa hídrico con una inversión proyectada de mil 200 millones de pesos.

El pozo tiene una profundidad aproximada de 180 metros y actualmente permite extraer 40 litros por segundo, volumen suficiente para abastecer a la población.

La obra beneficiará principalmente a colonias y fraccionamientos de San Agustín, Nueva Galicia y Los Tulipanes, donde suelen registrarse problemas de suministro de agua durante el estiaje.

“Es una calidad de agua la que sale de este pozo muy buena, que ya nos va a permitir precisamente a zonas de San Agustín, donde tenemos complicaciones y a zonas de los fraccionamientos de Nueva Galicia y toda esa parte que batallamos en los temporales de estiaje mucho, ya poder tener una distribución”, informó Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco.

La infraestructura incluyó electrificación, equipamiento electromagnético, sistema de cloración, caseta de control, válvulas, medidores y obras complementarias para su operación.

El nuevo pozo permitirá reducir la dependencia del abastecimiento mediante pipas en zonas como Nueva Galicia, donde durante la temporada seca se distribuían cerca de 600 pipas mensuales de 20 mil litros, equivalentes a más de 10 millones de litros de agua al mes.