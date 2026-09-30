Seguridad

Exigen Justicia por David, Menor con Autismo Víctima de la Academia Esparta en Jalisco

El caso de este joven continúa integrándose por parte de la Fiscalía de Jalisco, por lo que todavía no está judicializado

Academia EspartaPiden justicia por menor con autismo que fue víctima de la Academia Esparta. Foto: N+

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Exigen justicia para David, menor con autismo víctima de la Academia Esparta en Jalisco. La Fiscalía aún no judicializa el caso

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