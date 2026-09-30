Seguridad

Localizan a Menor con Autismo Deambulando en Hermosillo

Elementos de la Policía Preventiva Municipal abordaron al niño de 10 años y lo entregaron a sus familiares en la colonia Urbi Villa del Cedro, al norte de la capital de Sonora

Localizan a Menor con Autismo Deambulando en HermosilloLocalizan a Menor con Autismo Deambulando en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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