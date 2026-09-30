Localizan a Menor con Autismo Deambulando en Hermosillo

Un menor con autismo, de 10 años de edad, quien estaba extraviado, fue puesto a salvo por elementos de la Policía Preventiva Municipal, luego de localizarlo caminando solo y desorientado por calles del norte de Hermosillo.



El hallazgo fue hecho alrededor de las 6:40 de la tarde del martes, cuando los oficiales Córdova Domínguez y Cortez Verdugo realizaban recorridos de vigilancia por vialidades de la colonia Urbi Villa del Cedro, donde vieron al niño solo.



Al observarlo visiblemente desorientado y sin compañía de un adulto, en el cruce del bulevar José Escrivá de Balaguer y Pueblo Nuevo, los oficiales detuvieron la marcha y lo abordaron.



Debido a que se encontraba en una situación de riesgo, los agentes lo subieron a la patrulla y comenzaron a buscar su domicilio para localizar a sus familiares.



Después de las acciones de búsqueda, los policías ubicaron a su padre en un domicilio en la calle Xaltonali, de la misma colonia, donde hicieron entrega del menor, el cual se había salido en un descuido.