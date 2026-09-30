Seguridad

Nueve Localidades Quedaron Incomunicadas tras Paso de Huracán Polo en Sonora

Se presentaron afectaciones en puentes, carreteras, fallas en el suministro de energía eléctrica y viviendas inundadas luego del sistema metereológico que impactó al estado

Al Menos 9 Localidades Quedaron Incomunicadas tras Paso de Huracán Polo en SonoraAl Menos 9 Localidades Quedaron Incomunicadas tras Paso de Huracán Polo en Sonora. Foto: N+

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