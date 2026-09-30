Nueve Localidades Quedaron Incomunicadas tras Paso de Huracán Polo en Sonora

Al menos nueve localidades incomunicadas por afectaciones en puentes y carreteras, además de fallas en el suministro de energía eléctrica y de agua potable, así como viviendas inundadas, es el saldo hasta el momento tras el paso del huracán Polo por Sonora.



El coordinación estatal de Protección Civil, Daniel Abraham Gámez Martínez, informó que a consecuencia de las lluvias, que en algunas zonas el acumulado superó los 300 mililitros, poblaciones quedaron sin ruta de acceso.

“Las comunidades que actualmente están incomunicadas o con problemas de acceso en Guaymas son Las Guásimas, Adolfo de la Huerta, El Yaqui y Mariano Escobedo en Bácum, las comunidades costeras sin acceso, principalmente en el campo pesquero San José, rancho Cuchote y Agua Caliente; en Suaqui Grande se quedó incomunicada la población debido a una afectación al puente de acceso; en Empalme existe incomunicación en San Fernando”.

Gámez Martínez precisó que las mayores afectaciones fueron en las zonas centro y sur de la entidad, donde se tuvo el reporte de mil 128 personas refugiadas en los albergues temporales.