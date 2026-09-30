Asesinan a Hombre Trayecto a su Casa en Silao, Guanajuato

Vecinos de la colonia Sopeña, en Silao, Guanajuato, fueron testigos de cómo dos personas que al parecer iban a bordo de una camioneta, asesinaron a balazos a un hombre a la mitad de la calle cuando regresaba a casa a descansar.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, conocida como ‘El Nufo’ regresaba a su casa después de una jornada laboral. En cierto momento, a una cuadra de su vivienda, se le emparejó una camioneta en la que iban dos personas y un sujeto sacó un arma y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras lograr su objetivo, los agresores se dieron a la fuga, mientras que vecinos, al escuchar las detonaciones salieron y vieron sobre el suelo al hombre, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

Policías municipales fueron los primeros en llegar, al igual que el personal de la Guardia Nacional, mientras que a su arribo, los paramédicos, solo pudieron confirmar que ‘el Nufo’, ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía de Guanajuato, así como del Semefo, quienes minutos después identificaron a la víctima como Arnulfo de 28 años de edad.