Seguridad

Asesinan a Hombre Trayecto a su Casa en Silao, Guanajuato

La víctima fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en la colonia Sopeña

La víctima acababa de salir de trabajar cuando fue atacado.Fotos: N+

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Arnulfo, de 28 años, fue asesinado a tiros cuando regresaba a casa.

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