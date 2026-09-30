Seguridad

Hombre es Vinculado por Presuntamente Asesinar a su Padre en Nogales, Sonora

Después del homicidio aparentemente lo sepultó en el patio de su domicilio en la colonia El Represo del municipio fronterizo

Hombre Vinculado a Proceso por Presuntamente Asesinar a su Padre en NogalesHombre Vinculado a Proceso por Presuntamente Asesinar a su Padre en Nogales. Foto: FGJES

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