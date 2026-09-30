Hombre es Vinculado por Presuntamente Asesinar a su Padre en Nogales, Sonora

Luego de presuntamente asesinar a su propio padre, Juan José 'N' fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Rodolfo Francisco 'N', en hechos ocurridos en un domicilio de la colonia El Represo, en Nogales, Sonora.



De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la agresión ocurrió entre las diez de la noche del 18 de septiembre y las nueve de la mañana del día siguiente, en una vivienda ubicada en la calle Los Guasave.



Los datos de prueba establecen que el imputado presuntamente golpeó a su padre en la cabeza con un objeto contundente, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte. Posteriormente, habría sepultado el cuerpo en el patio del inmueble para ocultarlo.



Tras ejecutar la orden de aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación durante la audiencia inicial y presentó los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación.



Después de valorar los elementos expuestos, el juez determinó vincular a proceso a Juan José 'N' e imponerle la prisión preventiva como medida cautelar, conforme a lo solicitado por la Fiscalía.