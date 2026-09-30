Permanece Fuga de Agua en Fraccionamiento Valle Dorado en Ensenada, BC

Vecinos del fraccionamiento Valle Dorado denunciaron una fuga de agua potable ubicada en el cruce de las calles Lago Victoria y Lago Chapala, la cual ha cumplido dos años sin recibir una solución definitiva por parte de las autoridades correspondientes.

A pesar de haber realizado múltiples reportes ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), los vecinos señalaron que hasta la fecha no han obtenido respuesta para reparar la avería. Explicaron que la tubería dañada se encuentra totalmente expuesta sobre la vialidad, una zona de tránsito constante para vehículos de carga pesada que agravan el deterioro del ducto.

La constante filtración del vital líquido terminó por destruir el asfalto, provocando que los automovilistas se suban a la banqueta para poder circular por el tramo, lo que representa un peligro inminente para los peatones que transitan por el sector.

JMR