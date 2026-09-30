Movilidad

Permanece Fuga de Agua en Fraccionamiento Valle Dorado en Ensenada, BC

Habitantes denuncian que durante dos años ha existido una filtración que ha destruido el asfalto

Permanece Fuga de Agua en Fraccionamiento Valle Dorado en Ensenada, BCPermanece Fuga de Agua en Fraccionamiento Valle Dorado en Ensenada, BC | Foto: N+

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