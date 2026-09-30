¿Vuelve Doble Hoy No Circula 1 de Octubre 2026? Estos Carros Descansan en CDMX y Edomex

La posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental siempre está latente debido a la calidad del aire, de ahí que sea importante saber si hay Doble Hoy No Circula 1 de octubre 2026 y cómo aplica el programa de restricción vehicular este jueves en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Como sabes en caso de altos niveles de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) tendrían que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, placas y hologramas de lo habitual.

Por ello, los automovilistas deben evitar sorpresas y saber quiénes no circulan mañana, ya que de no seguir las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CAMe Explica: ¿Qué Provocó la Contingencia por Ozono en el Valle de México?

¿Hay contingencia ambiental y Doble No Circula?

En el último reporte, el Índice de Aire y Salud indica que la calidad del aire es aceptable en la mayoría de las estaciones de monitoreo, debido a que hay presencia de ozono, por lo que el riego es moderado para la población.

Debido a que se pronostican lluvias en CDMX, luce difícil que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia, así como el Doble Hoy No Circula jueves 1 de octubre 2026. Sin embargo, habrá que esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas.

¿Quién no circula mañana 1 de octubre en CDMX y Edomex?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que haya contingencia, el programa de CAMe Hoy No Circula operará de forma normal, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Holograma 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Así Aplica el Hoy No Circula jueves 28 de mayo 2026. Foto: CAMe

Recuerda que en caso de que se decrete la contingencia ambiental, el Doble No Circula afectaría al 100 por ciento de los carros con holograma 2, al 50% de los autos con holograma 1 y al 20 por ciento de los vehículos con hologramas 00 y 0.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula CDMX?

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Sedema.

El Hoy No Circula 1 de octubre 2026 comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que en dicho horario los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

PPP