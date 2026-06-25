Las Dos Calles de CDMX con Historia Checa que Miles de Capitalinos Recorren Todos los Días

Debido al partido México vs Chequia en el Mundial 2026, se pensaría que históricamente no hay un pasado que unen a las dos escuadras y es todo lo contrario, las dos vialidades más famosas de la Ciudad de México están ligadas estrechamente a Chequia, estas son: la Avenida Presidente Masaryk, en Polanco y la Avenida San Jerónimo Lídice al sur de la capital del país. Las dos tienen una historia de amistad, diplomacia y solidaridad.

Avenida Presidente Masaryk, alcaldía Miguel Hidalgo

En la actualidad es conocida como una avenida de pasarela de la moda y la calle más lujosa en México, pero detrás de eso está la historia de su nombre que es un tributo a la historia checa.

Lleva el nombre en honor a Tomáš Garrigue Masaryk, filósofo, político y fundador de la antigua Checoslovaquia (hoy dividida en Chequia y Eslovaquia), fue su primer presidente en 1918.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Locura y Pasión en Llegada de la Selección Mexicana al Estadio CDMX para el Juego Ante Chequia

En 1936, el expresidente Lázaro Cárdenas decidió renombrar la calle Hacienda de los Morales como Avenida Presidente Masaryk debido a la enorme admiración mutua y estrecha relación en cartas que mantenía con el líder checo.

En el año 2000, el Ayuntamiento de Praga le obsequió a la CDMX una réplica exacta de la estatua de Masaryk que está custodiada en el Castillo de Praga.

Se le puedes ver en la glorieta que cruza con la calle Arquímedes.

Avenida San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras

Cuando transitas por el sur de la CDMX, cerca del Periférico, en la zona de San Jerónimo, este pueblo originario se llamaba San Jerónimo Aculco.

En 1943 se le añadió oficialmente el nombre de Lídice como un homenaje del pueblo mexicano ante la tragedia en Europa en Lídice, en la Segunda Guerra Mundial, ya que en junio de 1942, las fuerzas de ocupación nazi destruyeron por completo la aldea checa de Lídice, asesinaron a sus habitantes como represalia.

Ante la idea nazi de borrar la aldea de la historia, diversos países del mundo adoptaron el nombre para que nunca fuera olvidada.

México se unió rebautizando esta emblemática zona y su calle principal.

En la actualidad, en la plaza principal de la colonia se encuentra la Plaza Lídice, donde se erige un mural interactivo y un monumento conmemorativo que celebra la hermandad y la paz internacional.

HVI