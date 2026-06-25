Las Dos Calles de CDMX con Historia Checa que Miles de Capitalinos Recorren Todos los Días

Así es la historia de amistad, diplomacia y solidaridad entre Chequia y México que trasciende con el tiempo en la capital del país

Dos Calles en CDMX que Has Pasado y No Sabías que Están Ligadas a ChequiaVialidad de Presidente Masaryk en Polanco. Foto: Cuartoscuro

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Las dos vialidades más famosas de la Ciudad de México están ligadas estrechamente a Chequia son la Avenida Presidente Masaryk en Polanco y la Avenida San Jerónimo Lídice al sur de la capital del país

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