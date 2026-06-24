Alineación de México vs Chequia Hoy: Estos Son los Jugadores Titulares de la Selección Nacional

Hoy, 24 de junio de 2026, la Selección Nacional juega su tercer partido de la fase de grupos en el Mundial 2026; aquí te decimos cuál es la alineación oficial del equipo mexicano en el encuentro México vs Chequia, que se juega en el estadio sede Ciudad de México de la Copa del Mundo.

¿Cómo llega México al partido vs Chequia?

México llega al partido vs Chequia como líder del Grupo A y con la clasificación asegurada para los dieciseisavos de final.

En términos prácticos, el encuentro vs Chequia es mero trámite, pues la Selección Nacional ya tiene seguro su pase a la siguiente fase del Mundial 2026, al cuarto partido para el cuál aún no se sabe qué país será su rival.

Cabe destacar que México llega invicto al tercer partido, luego de ganar sus dos primeros partidos: Ganó a Sudáfrica en el partido inaugural, 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y triunfó ante Corea del Sur, 1-0, con una anotación de Luis Romo.

Ahora, México buscará sumar 3 puntos en la tabla de posiciones del Grupo A, para así pasar con 9 puntos a la siguiente fase.

México usará la playera blanca en el partido vs Chequia, la de visitante, “portando el escudo con mucho orgullo”.

Alineación de México vs Chequia: Los 11 elegidos para iniciar el partido

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, la Selección Mexicana saltará a la cancha con la siguiente alineación:

Luis "Tala” Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Edson Álvarez, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto "Piojo" Alvarado, Julián Quiñones y Guillermo “Memote” Martínez.

El entrenador Javier Aguirre decidió hacer algunas rotaciones para observar variantes tácticas, debido a que el boleto a la siguiente fase está asegurado para la Selección Mexicana.

La motivación extra para ir por la victoria en el partido México vs Chequia radica en que el Tricolor puede hacer historia hoy: será la primera vez que gana sus tres partidos de la Fase de Grupos en una Copa del Mundo.

Sigue minuto a minuto el partido México vs Chequia, en el LIVEBLOG de N+.

#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅



Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

Tabla de posiciones del Grupo A

México: 6 puntos. Corea del Sur: 3 puntos. Chequia: 1 punto. Sudáfrica: 1 punto.

Alineación oficial para el partido de México vs Chequia

A continuación, te decimos cómo queda la alineación oficial de la Selección Nacional, dirigida por Javier El Vasco Aguirre, para el partido de México vs Chequia:

RMT