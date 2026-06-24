Alineación de México vs Chequia Hoy: Estos Son los Jugadores Titulares de la Selección Nacional

La espera terminó: Aquí te decimos cuál es la alineación oficial de la Selección Nacional para el partido de México vs Chequia

Selección Nacional en el partido México vs Corea del SurSelección Nacional en el partido México vs Corea del Sur. Foto: Reuters | Archivo

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La Selección Mexicana lidera el Grupo A con 6 puntos. Hoy busca cerrar con 9 frente a Chequia. Conoce la alineación oficial y no te pierdas el encuentro minuto a minuto en el LIVEBLOG N+.

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