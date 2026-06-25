Aplazan Audiencia de “La Tuta” en Nueva York: ¿Cuándo Volverá a Comparecer?

Enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, secuestro, toma de rehenes, tráfico de personas, lavado de dinero, uso ilegal de armas de fuego y otros delitos

Aplazan Audiencia de “La Tuta” en Nueva York. Foto: AFPAplazan Audiencia de “La Tuta” en Nueva York. Foto: AFP

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El caso de 'La Tuta' se pospone: enfrenta serias acusaciones en EE.UU. por narcotráfico y secuestro. Próxima audiencia en septiembre. ¿Qué implica esto?

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