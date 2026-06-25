Aplazan Audiencia de “La Tuta” en Nueva York: ¿Cuándo Volverá a Comparecer?

Un juez federal de Estados Unidos aplazó hasta el próximo 16 de septiembre la audiencia de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, identificado como exlíder del grupo criminal La Familia Michoacana y quien fue trasladado a territorio estadounidense junto con otros 25 reos en agosto de 2025.

Gómez Martínez tenía programada una comparecencia para este 24 de junio de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, tras una solicitud conjunta presentada por la Fiscalía y la defensa, el juez John Koeltl autorizó posponer la diligencia para permitir que ambas partes continúen preparando el caso.

De acuerdo con documentos judiciales, la decisión busca garantizar una defensa legal efectiva y preservar los derechos procesales del acusado dentro de los plazos establecidos para un juicio rápido.

“El Tribunal (de Distrito Dur de Nueva York) excluye de manera prospectiva el tiempo transcurrido desde el día de hoy hasta el 16 de septiembre de 2026 para el cálculo de la fecha del juicio rápido de conformidad con el título 18 del Código de los Estados Unidos”, se lee en el documento firmado por el juez John Koeltl.

Con esta determinación, la siguiente audiencia quedó fijada para el 16 de septiembre de 2026.

¿De qué acusan a “La Tuta” en Estados Unidos?

Según las autoridades estadounidenses, Gómez Martínez fue uno de los principales dirigentes de La Familia Michoacana, organización criminal dedicada al tráfico de drogas y con operaciones en el estado de Michoacán.

Las investigaciones señalan que el grupo controlaba la producción y distribución de narcóticos en diversas regiones de México, además de operar rutas estratégicas para el envío de cargamentos hacia Estados Unidos. Entre las drogas traficadas se encontraban cocaína y metanfetamina.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, “La Tuta” era responsable de realizar declaraciones públicas en nombre de la organización, coordinar acciones para evitar la intervención de las fuerzas de seguridad y gestionar la adquisición de armamento para el grupo criminal.

Asimismo, figuraba entre más de una veintena de fugitivos buscados por autoridades federales y estatales de Estados Unidos. Enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, secuestro, toma de rehenes, tráfico de personas, lavado de dinero, uso ilegal de armas de fuego y otros delitos vinculados con la operación de organizaciones criminales transnacionales.

El proceso judicial en su contra continúa en Nueva York, donde las autoridades estadounidenses buscan llevarlo a juicio por los cargos que enfrenta.