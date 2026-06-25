800 Mil Personas Celebran Triunfo del Tri en CDMX y Millones Más en el Resto del País

La noche del miércoles y la madrugada de este jueves, México vibró de emoción por el triunfo de la Selección Nacional ante Chequia, 3 a 0, que selló un pase limpio a la siguiente ronda. Sin recibir goles y con tres victorias por primera vez en la fase de grupos. Un evento histórico.

Mateo Chávez abrió el marcador en el coloso de Santa Úrsula hasta el minuto 55, luego de un primer tiempo incómodo que terminó sin goles. Después vinieron los tantos de Julián Quiñones y Ávaro Fidalgo y la emotiva despedida de Guillermo Ochoa. Un partido redondo, definió el entrenador Javier Aguirre.

En las calles y en las principales plazas del país, millones se congregaron para festejar. Tan solo en la Ciudad de México se habían reportado 800 mil almas en la zona centro, principalmente en el Ángel de la Independencia, Reforma, Insurgentes y zonas aledañas. Millones más festejaron en el resto del territorio nacional, desde Tijuana a Cancún y de Guadalajara a Xalapa.

Aquí te mostramos algunas imágenes que quedarán para las páginas de la historia del futbol nacional.

El quiere volar

Como ya es costumbre, los fans mexicanos inventaron nuevos festejos en este Mundial 2026. El más llamativo viene después de que varios griten "¡quiere volar, quiere volar, quiere volar!". Enseguida, lanzan por los aires a otro aficionado, aficionada, abuelo, niño, extranjero y hasta periodistas.

Las celebraciones comenzaron desde temprano con los miles de aficionados que asistieron a los eventos del FIFA Fan Festival.

Pero, durante el día, se respiraba un ambiente de fiesta, en espera de que los jugadores del Tricolor hicieran lo suyo.

No importó la lluvia. Lo importante era gritar, cantar y bailar por la victoria. Después de todo, esto no pasa todos los días.

La misma alegría fue expresada por la Presidenta de México en su cuenta de X, quien publicó y festejó el primer gol de la Selección.

Finalmente, tras el triunfo del Tri la Presidenta felicitó a la Selección Mexicana.

800 mil personas festejan triunfo del Tri

La jefa de Gobierno de la CDMX indicó que 800 mil personas celebraban en la capital del paías hasta las 21:26 horas. Seguramente, con el paso de las horas llegaron muchos más.

En toda la CDMX

En el Ángel de la Independencia, los fan se comenzaron a llegar cientos y cientos de personas desde muchas horas antes del partido.

La afición celebró los 3 goles de México ante Chequia.

En tanto, en Reforma e Insurgentes también gritaron de júbilo por los dos goles de México.

Ni la lluvia detuvo a la afición

Pero los festejos no se limitaron a la CDMX

Miles de aficionados de todo el país celebraron el triunfo de la Selección Mexicana. En La Minerva, el corazón de Guadalajara, se reunieron más de 27 mil personas.

En Monterrey, miles se sumaron en la Macroplaza

Guanajuato, Acapulco, Cd. Juárez, Puebla, Campeche...

En la explanada del Templo Expiatorio de León, Guanajuato, más de 3 mil personas gritaron las anotaciones del equipo mexicano. Aficionados de Dolores Hidalgo y Yuriria, también disfrutaron del encuentro en pantallas gigantes.

Sobre la costera Miguel Alemán, de Acapulco, Guerrero, turistas y habitantes locales, acudieron a bares, restaurantes y plazas para observar el partido y después celebrar la goleada a favor de México.

Lo mismo ocurrió en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el zócalo de la ciudad de Chilpancingo.

A pesar de una intensa lluvia, unas 20 mil personas se congregaron en canchas deportivas, plazas públicas y plazas comerciales, de Colima. Tras el triunfo de la selección, la lluvia no impidió qué decenas de familias se trasladarán a la Glorieta del Rey Coliman, en la capital del estado.

"Con sombrillas, trompetas, con banderas, pues festejando el triunfo de México, la victoria", dijo un fan.

Cientos de personas también se concentran en el Zócalo de Puebla, así como en bares y restaurantes.

Habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, coincidieron en el parque central, ubicado entre ambas fronteras, para atestiguar el partido y celebrar el triunfo mexicano bajo temperaturas de 40 grados.

"Muy bien, vienen jóvenes empujando, la nueva generación de jugadores mexicanos que van a sacar la casta", aseguró un aficionado.

En Campeche, la llamada Conch acústica en la ciudad capital, se convirtió en un verdadero auditorio al aire libre, para cerca de 10 mil aficionados que vivieron el desarrollo del partido y al final, celebraron a la sección.

Los festejos tricolor llegaron hasta las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, en Chiapas.

"La verdad fue una satisfacción para el chiapaneco y el mexicano. Fue algo inesperado", dijo un vecino.

Los goles también hicieron vibrar a los aficionados de diferentes ciudades de Veracruz, Sonora e Hidalgo.

"Era el resultado que estábamos esperando, muy contentos del triunfo, es histórico", añadió un mexicano orgulloso.

La cita quedó pactada para el próximo martes 30 de junio, donde la Selección Mexicana volverá a enfrentarse en la Ciudad de México por su pase a los octavos de final. El rival no se conoce todavía, pero muy probablemente, los mexicanos saldrán nuevamente para apropiarse de las calles, pase lo que pase.