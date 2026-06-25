800 Mil Personas Celebran Triunfo del Tri en CDMX y Millones Más en el Resto del País

Fue una noche de festejos en el país por la victoria de la Selección Mexicana ante Chequia y te mostramos parte de la alegría nacional en imágenes

Ángel de la Independencia
Festejos en el Ángel Hoy

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Triunfo para México: el segundo gol ante Chequia desata la celebración nacional. La Presidenta lo celebra en X y la CDMX se llena de júbilo. Entérate de todos los detalles.

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