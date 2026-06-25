¿Contra Quién Podría Jugar y Cuándo se Sabe el Rival de México en 16vos del Mundial 2026?

Conoce a los posibles rivales de México en dieciseisavos de final y cuándo se sabrá contra quién va el equipo de Javier Aguirre en la siguiente ronda

Contra quién puede jugar y cuándo se sabe el rival de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026México pasa como primero del Grupo A y espera rival en dieciseisavos de final. Foto: Reuters

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