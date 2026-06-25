¿Contra Quién Podría Jugar y Cuándo se Sabe el Rival de México en 16vos del Mundial 2026?

Luego de pasar a dieciseisavos de final como primero del Grupo A, los aficionados quieren saber contra quién puede jugar México y cuándo se sabe el nombre de la selección a la que va a enfrentar en la siguiente ronda, por eso acá te damos a conocer a los posibles rivales de la Selección Mexicana en los 16avos del Mundial 2026.

La clasificación para las fases eliminatorias del Mundial 2026 está en su mejor etapa, por eso en una nota ya te contamos qué equipos ya están clasificados o eliminados del torneo y la tabla de posiciones al momento, con los resultados actualizados de hoy.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Chequia En Vivo: Así se Celebró el Primer Gol de la Selección Mexicana

¿Contra quién puede jugar México en 16vos de final?

Por ahora, aún no se sabe de forma oficial contra quién iría la Selección Mexicana en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero gracias al simulador de N+ te podemos mostrar los posibles rivales de México en 16avos y el porcentaje que tienen de enfrentarse al equipo de Javier Aguirre en el Estadio sede CDMX:

Escocia : El equipo europeo tiene el 53 por ciento de probabilidades de enfrentar al Tri.

Uruguay o Cabo Verde : Tienen 22% de posibilidad, todo depende quién logre avanzar en tercer lugar.

Ecuador o Curazao : Tienen el 21% de posibilidad, depende quien quede tercero.

Senegal o Iraq: Tienen el 4% de probabilidad de enfrentar a México en 16vos de final.

Estas posibilidades se dan luego de que se confirmó la eliminación de Chequia en la fase de grupos del Mundial, luego de perder contra la selección del 'Vasco' Aguirre y de no ganar ningún partido.

¿Cuándo se sabe contra quién juega México en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Debido a que las llaves del Mundial 2026 arrojan que México va a jugar el partido 79 de la primera ronda de la fase eliminatoria, solamente puede jugar contra el tercer lugar del Grupo C/E/F/H/I. La actividad de todas estas zonas termina el viernes 26 de junio 2026, por lo que ese día el combinado nacional conocerá a su rival en 16avos de final de forma oficial.

A falta de que se confirme el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el partido de la Selección Mexicana es el martes 30 de junio, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro) en el Estadio sede CDMX.

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