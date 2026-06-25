¿Quién Es Mateo Chávez, Autor del Primer Gol del Tri ante Chequia?

Mateo Chávez es un joven futbolista mexicano que destacó en el México vs Chequia; consiguió anotar el primer gol del Tri al minuto 55 que hizo estallar en júbilo a toda la afición mexicana. En N+ te decimos quién es esta promesa del balompié nacional.

La posición de Mateo Chávez es de lateral izquierdo; a sus 22 años muestra sus dotes naturales de defensor con energía, destreza con el balón y gran efectividad en duelos defensivos uno a uno.

Mateo Chávez celebra su gol ante Chequia. Foto: Reuters

Hijo de una leyenda de México, el "Tilón" Chávez

El nombre de Mateo Chávez destaca por ser el hijo de Paulo César "Tilón" Chávez, un jugador histórico de la Selección Mexicana.

Hoy anotó un gol en el partido de fase de grupos frente a Chequia, cumpliendo el sueño mundialista que su padre no pudo jugar en su momento.

¿Dónde juega Mateo Chávez?

Mateo Chávez García juega en la actualidad como lateral izquierdo en el AZ Alkmaar de la Eredivisie de los Países Bajos, con el que fichó en 2025 tras un traspaso desde el futbol mexicano.

Su formación fue en las fuerzas básicas del Club Guadalajara de Chivas.

Debutó con el primer equipo rojiblanco en 2024, su apellido destaca por ser hijo del exfutbolista Paulo César "Tilón" Chávez, figura histórica de Chivas y también exseleccionado nacional.

Fue incluido por Javier Aguirre en la lista definitiva de México para la Copa del Mundo y contra Chequia alineó como titular y anotó su primer gol mundialista.

Así hizo historia México en fase de grupos en un Mundial

La selección de México goleó este miércoles por 3-0 a Chequia en el estadio sede de la CDMX con un desempeño sin antecedentes en su historia mundialista: superó la fase de grupos con tres victorias y la portería con cero goles.



El lateral de 22 años Mateo Chávez, en su partido de debut en el torneo, coronó con fino remate al fondo de la red una cabalgata que comenzó desde la mitad de la cancha en el minuto 55.



El delantero de origen colombiano Julián Quiñones sentenció el encuentro de la tercera jornada del Grupo A en una jugada de oportunismo tras una serie de rebotes de la defensa checa.



Y la guinda la puso Álvaro Fidalgo en el minuto 94. EFE



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