¿Quién Es Mateo Chávez, Autor del Primer Gol del Tri ante Chequia?

El nombre de Mateo Chávez destaca por ser el hijo de Paulo César "Tilón" Chávez, un jugador histórico de la Selección Mexicana.

Mateo Chávez de México celebra un gol este miércoles 24 de junio contra Chequia en el Mundial 2026. Foto: EFEMateo Chávez de México celebra un gol este miércoles 24 de junio contra Chequia en el Mundial 2026. Foto: EFE

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Anotó un gol en el partido de fase de grupos frente a Chequia, cumpliendo el sueño mundialista que su padre no pudo jugar en su momento.

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¿Quién Es Mateo Chávez, Autor Gol vs Chequia? De Hijo del "Tilón" a Promesa del Tri