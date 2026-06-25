Terremotos en Venezuela Dejan 32 Muertos y Más de 700 Heridos

Los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles 24 de junio dejaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, de acuerdo con el primer balance reportado por la presidenta Delcy Rodríguez.

"Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez aseguró que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una "zona de desastre".

Previamente, la líder del país sudamericano decretó la activación del "Estado Mayor", y dijo que se suspenden todas las actividades mañana jueves 25 de junio 2026.

"No habrá clases en los siguientes días de esta semana", dijo.

Apuntó que igual se supendía el resto de actividades, excepto las esenciales.

En tanto, llamó a la población que desaloje las casas que hayan resultado afectadas.

La presidenta agradeció el apoyo de países que han expresado su solidaridad, como México, Estados Unidos, Turquía, entre otros.

Las autoridades confirmaron que se registraron este día dos terremotos con magnitudes: 7.2 y otro de 7.5.

El aeropuerto de Caracas está cerrado debido a daños graves.

Delcy Rodríguez también pidió a todos los trabajadores médicos que se presenten en sus lugares de trabajo para atender a los heridos y víctimas.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.



Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

La presidenta pidió a la población mantener la calma, dijo que hay afectación en servicios públicos, se desconectó el servicio de gas doméstico, mientras que también hay zonas sin luz ni agua como Caracas, Miranda, La Guayra, Falcón. Y se suspendió el sistema Metro y Ferrocarril.

Destacó que la prioridad ahora es salvar vidas.

"Todas las autoridades y Protección Civil se avocó al rescate de vidas, y luego será la recuperación material", añadió.

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México expresa solidaridad

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con el pueblo venezolano:

El canciller mexicano, Roberto Velasco publicó en su cuenta de X:

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles".