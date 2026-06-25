Terremotos en Venezuela Dejan 32 Muertos y Más de 700 Heridos

Este día, Venezuela sufrió dos fuertes sismos en distintos puntos ocasionando graves daños en infraestructura y edificios, este es el balance de víctimas

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Impactantes terremotos en Venezuela: 32 fallecidos y 700 heridos. Aeropuerto de Caracas cerrado, servicios afectados. La presidenta agradece la solidaridad internacional. Infórmate más.

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