¿Cuántos Jugadores Naturalizados Han Anotado para la Selección Mexicana en Mundiales?

A lo largo de la historia, casi una veintena de futbolistas nacidos en otro país han vestido la casaca nacional, pero solo ocho han llegado a una Copa del Mundo

Julián QuiñonesJulián Quiñones celebra su gol ante Sudáfrica. Foto: Reuters

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¿Sabías que solo 8 jugadores naturalizados han jugado para México en Mundiales? Conoce a Quiñones y Fidalgo, quienes brillaron en el 3-0 contra Chequia. Descubre más sobre su impacto en el Tri.

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