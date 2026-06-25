¿Cuántos Jugadores Naturalizados Han Anotado para la Selección Mexicana en Mundiales?

La Selección Mexicana hizo historia al superar la fase de grupos con paso perfecto, luego de conseguir 9 unidades tras vencer 3-0 a su similar de Chequia, en duelo celebrado en el Estadio Sede Ciudad de México.

Aunque el Tri ya había conseguido el primer lugar del Grupo A, con la victoria ante el representativo europeo, se consolidó como uno de los mejores combinados en el arranque de la justa mundialista.

Los tantos fueron obra de Mateo Chávez, a los 55 minutos, seguidos por las anotaciones de Julián Quiñones (61') y Álvaro Fidalgo (90+4'), en un partido que parecía cerrado, pero finalmente terminó en goleada.

Ahora, el cuadro de Javier Aguirre esperará a su rival, con el que se enfrentará el próximo martes 30 de junio, una vez más en el inmueble de Santa Úrsula, al sur de la capital mexicana.

Naturalizados, a la orden

Sin duda, en esta primera fase del Mundial, han destacado los jugadores nacionalizados: Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, quienes además de marcar goles, han mostrado buen desempeño en el campo de juego.

Quiñones nació en Nariño, Colombia, en 1997. Aunque debutó en un club en la ciudad de Cali, pronto llegó a nuestro país donde comenzó su carrera, primero en divisiones inferiores hasta jugar con Tigres, Atlas y América, donde partió hacia el futbol saudí, el Al-Qadisiyah.

Álvaro Fidalgo, nacido en Hevia, España, en 1997, formado en la cantera del Real Madrid. Estuvo en equipos de segunda división española, antes de llegar al América y convertirse en un puntal del tricampeón mexicano. En enero de 2026, pasó al Betis, de LaLiga.

Sus nombres tomaron relevancia aún más este miércoles 24 de junio, ya que se hicieron presentes en el abultado marcador de 3-0 sobre Chequia.

En la historia de México en los Mundiales, 8 naturalizados han vestido la playera nacional, pero solo tres lograron ver su nombre en el marcador:

Antonio Naelson , Sinha, en el Mundial de Alemania 2006, al marcar en la victoria del Tri 3-1 ante Irán.

Julián Quiñones , en el Mundial 2026, se ha hecho presente en los triunfos 2-0 ante Sudáfrica y 3-0 ante Chequia.

Álvaro Fidalgo, en el Mundial 2026, anotó el tercer tanto de México ante Chequia.

Total de naturalizados en el Mundial

En total, 8 futbolistas naturalizados han jugado para la Selección Mexicana en Mundiales, incluidos Quiñones y Fidalgo.

La mayoría son de Argentina (tres jugadores), España (dos jugadores) y Cuba, Brasil y Colombia, con un representante.

Jorge Romo (España). Carlos Blanco Castañón (Cuba). Gabriel Caballero (Argentina). Sinha (Brasil). Guillermo Franco (Argentina). Rogelio Funes Mori (Argentina). Julián Quiñones (Colombia). Álvaro Fidalgo (España).

Con información de N+

ICM