Gol Histórico: Mateo Chávez se Convierte en el Anotador 47 del Tri en Copas del Mundo

El jugador del AZ Alkmaar marcó el primer tanto de México en el duelo contra Chequia, en el Estadio Sede Ciudad de México

Mateo Chávez, de México, celebra tras el partido. Foto: ReutersMateo Chávez, de México, celebra tras el partido. Foto: Reuters
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