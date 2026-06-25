Gol Histórico: Mateo Chávez se Convierte en el Anotador 47 del Tri en Copas del Mundo

Mateo Chávez, jugador del club neerlandés AZ Alkmaar, rompió el cero en el tercer duelo de la Selección Mexicana ante Chequia, con una buena jugada por el costado derecho.

El jugador mexicano, con 22 años de edad, marcó por primera vez con la casaca nacional y se convirtió en el anotador 47 en la historia de México en los mundiales.

En total, México suma 68 goles en copas mundiales.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, 43 jugadores habían marcado en al menos una ocasión en la justa. Ya en la actual edición, tres jugadores han anotado:

Julián Quiñones.

Raúl Jiménez.

Luis Romo.

Mateo Chávez.

Debutó en el futbol profesional con el Tapatío y después jugó en las Chivas, desde donde dio el salto al AZ Alkmaar, de la Eredivisie.

Anclado a Guadalajara

Su relación con la 'Perla Tapatía' es inevitable y viene por la vía de su padre, Paulo Cesar 'Tilón' Chávez, exjugador de Chivas y seleccionado nacional.

Mateo nació en San Pedro Garza García, en la Zona Metropolitana de Monterey, en Nuevo León, el 12 de mayo de 2004.

Y nació en tierras neoleonesas porque su papá jugó en Monterrey entre el 2000 y 2004, un futbolista eficaz y fino en el medio campo.

Con información de: N+

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