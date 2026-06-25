Aficionados Se Reúnen en La Minerva de Guadalajara para Celebrar el Triunfo de México

Decenas de seguidores de la Selección Mexicana acudieron al emblemático punto de reunión de la ciudad para festejar la victoria obtenida ante Chequia en el encuentro disputado en la Ciudad de México

La MinervaFoto: Protección Civil Jalisco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Minerva se llena de pasión: la Selección Mexicana triunfa ante Chequia y los seguidores celebran bajo la lluvia. Descubre cómo se vivió esta noche inolvidable en Guadalajara.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+