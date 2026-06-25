Aficionados Se Reúnen en La Minerva de Guadalajara para Celebrar el Triunfo de México

Aficionados de la Selección Mexicana se congregaron la noche de este 24 de junio en la Glorieta La Minerva, en Guadalajara, para celebrar el triunfo del representativo nacional frente a Chequia. Tras el silbatazo final, seguidores comenzaron a llegar al lugar con banderas, camisetas y artículos alusivos al equipo mexicano para compartir la victoria.

Como ocurre habitualmente después de resultados destacados del combinado nacional, la glorieta se convirtió en punto de encuentro para los aficionados, quienes expresaron su entusiasmo con cánticos, porras y muestras de apoyo al equipo. La celebración se desarrolló en uno de los sitios más representativos de la capital jalisciense.

Lluvia no detiene a aficionados

A pesar de la lluvia registrada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los aficionados se mantuvieron de pie y cerca de La Minerva para apoyar a la Selección Mexicana. Algunos de ellos con impermeable y otros desafiando al clima.

La tormenta no canceló los festejos en la glorieta La Minerva ni en el Fan Festival, donde registraron la participación de más de 50 mil personas.

¿Dónde más hubo lluvias?

En Tlaquepaque y Zapopan también se registraron lluvias ligeras, mismas que de igual forma no impidieron los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia. Cabe mencionar que para el próximo viernes 26 de junio, se pronostican tormentas durante la noche, así que tómalo en cuenta si asistes al partido de España vs Uruguay.