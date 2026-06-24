Movilización de Transportistas Hoy Jalisco: Reportan Cierres Parciales en Carretera a Chapala

Este miércoles 24 de junio, transportistas se movilizaron para cerrar parcialmente los carriles centrales de la carretera a Chapala, en Jalisco. En primera instancia, habían informado que sería algo pacífico y sin bloqueos, contemplando sólo 10 unidades de carga.

En modo de manifestación, transportistas jaliscienses han cerrado parcialmente el ingreso a Guadalajara, a la altura del aeropuerto internacional. Asimismo, se reporta el bloqueo de esta vialidad únicamente en los carriles centrales, ya que se encuentra libre en sentido hacia Chapala.

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¿Qué piden los transportistas?

Los transportistas exigen mejor señalización, atención a presuntos abusos ejercidos por agentes viales y, también, la regularización de cobros en servicios de grúas y corralones.

Es importante mencionar que se registra tráfico lento en carretera a Chapala, ya que los transportistas sí están permitiendo el paso a automovilistas en las laterales. Te sugerimos salir con anticipación de casa o tomar rutas alternas para evitar esta zona del Área Metropolitana de Guadalajara.

¿Sigue cerrada la circulación?

Por aproximadamente media hora hicieron un cierre a los carriles centrales en el ingreso a la ciudad, posteriormente, avanzaron en caravana a velocidad lenta, para estacionarse a las afueras del parque Montenegro, en donde permanecen en un carril lateral sin afectar la circulación. Transportistas están a la espera de diálogo con autoridades.