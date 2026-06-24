Movilización de Transportistas Hoy Jalisco: Reportan Cierres Parciales en Carretera a Chapala

Los transportistas piden a las autoridades el ser escuchados, sobre todo, en temas de señalización y presuntos abusos de agentes viales.

Cierres parciales JaliscoFoto: N+

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Transportistas cierran parcialmente los carriles centrales de carretera a Chapala; esto es lo que ocurre.

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