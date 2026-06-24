Caso Ashly en Lagos de Moreno: SEJ y Fiscalía Abren Investigación Tras Ataque a Estudiante

La Secretaría de Educación Jalisco dio a conocer que tres funcionarios de la dependencia acudieron a la Escuela Secundaria Técnica 127, donde Ashly, una alumna, fue agredida por adultos, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes en coordinación con la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación, hay una investigación al interior de la escuela para saber si había acoso y qué es lo que originó la agresión contra esta menor.

Esto se sabe del caso de Ashly en Lagos de Moreno

Testimonios recabados por N+, afirmaron que una conocida de la agresora fue quien llevó a la alumna con la mujer que la atacó; previo a los golpes, la víctima habría tratado de mediar para evitar el hecho violento, el cual quedó captado en video.

“Gritó, pues aquí es calle, a fuerzas quería pasar, nada más que le empezaron a gritar cosas”, aseguró un testigo en anonimato.

Madres de familia piden justicia y seguridad para sus hijos. Por su parte, el director del plantel reafirmó que se trató de personas externas quienes cometieron el ataque contra Ashly el 16 de junio, además dijo, que este tipo de agresiones no son constantes.

“No es de manera constante porque es la primera vez que veo que los medios están haciendo alboroto por esto, si fuera recurrente los tendría a cada rato”, señaló Gonzalo Ramírez González, Director de la Secundaria Técnica 127.

En tanto, las autoridades, avanzan con las investigaciones y se termina la responsabilidad de las agresoras, la menor se recupera de las lesiones.

La secretaría de educación dio a conocer que en lo que va del año suman 56 casos de acoso escolar o bullying el año pasado se detectaron 120.