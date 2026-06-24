Caso Ashly en Lagos de Moreno: SEJ y Fiscalía Abren Investigación Tras Ataque a Estudiante

La Secretaría de Educación y la Fiscalía investigan la agresión contra Ashly en Lagos de Moreno; esto es lo que se sabe al momento.

Agresión menor Lagos MorenoFoto: Nota De Bajío

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Conmoción en Lagos de Moreno: Ashly, estudiante agredida por adultos. La SEJ y Fiscalía ya investigan.

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