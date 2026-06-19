Golpean y Atropellan a Estudiante de Secundaría en Lagos de Moreno, Jalisco; Esto Sabemos

A través de redes sociales circula como una estudiante de la Técnica 127 de Lagos de Moreno en el estado de Jalisco fue golpeada y posteriormente atropellada por un vehículo que circulaba en la zona.

Tras los hechos la joven tuvo que ser atendida en un hospital de inmediato para recibir atención médica y fue internada por las lesiones ocasionadas.

Fiscalía descarta que joven fuera golpeada por una persona adulta

La Fiscalía de Jalisco descartó que la estudiante fuera golpeada por una persona adulta durante la riña. Aclaró que la pelea fue entre otra menor que también es estudiante del plantel.

Respecto a la persona que atropelló a la víctima, recalcó que las investigaciones apuntan a que esta siempre estuvo ajena a la confrontación.

Las investigaciones continúan para esclarecer el caso, de momento el estado de salud de la menor es estable.