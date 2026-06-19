Golpean y Atropellan a Estudiante de Secundaría en Lagos de Moreno, Jalisco; Esto Sabemos

Una estudiante de la Técnica 127 de Lagos de Moreno en el estado de Jalisco fue golpeada y posteriormente atropellada. Autoridades investigan.

Estudiante es Golpeada en Lagos de MorenoFoto: Erendira Haros

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Una estudiante de la Técnica 127 en Jalisco fue golpeada y atropellada. La Fiscalía aclara que la pelea fue entre menores.

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