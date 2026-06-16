Matan a Balazos a Estudiante de Universidad de Puebla Cerca de un Retén de Seguridad en Morelos

Cinco personas, entre ellas Oscar Javier, sufrieron un ataque armado cerca de un puesto de control de seguridad en Puente de Ixtla, Morelos.

Estudiante de Upaep en Puebla muerto en ataque armado.Foto: Facebook Mireya Fitz

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante ataque armado en Morelos deja sin vida a estudiante de UPAEP. La comunidad exige justicia por Oscar Javier, víctima de la violencia. Más detalles sobre este trágico suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Matan a Balazos a Estudiante de Universidad de Puebla Cerca de un Retén de Seguridad en Morelos