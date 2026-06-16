Matan a Balazos a Estudiante de Universidad de Puebla Cerca de un Retén de Seguridad en Morelos

El asesinato de dos personas en el estado de Morelos está en la mira de la Fiscalía General de la República, uno de ellos era un estudiante de la universidad privada UPAEP de Puebla, por lo que la comunidad estudiantil aclama justicia.

El ataque armado ocurrió sobre la carretera Tehuixtla-Puente de Ixtla, a la altura de una gasolinera en la colonia Jardines de La Herradura.

Ataque armado cerca de puesto de control deja sin vida a dos personas en Puente de Ixtla, Morelos

La madrugada del 7 de junio, cinco personas viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Puente de Ixtla cuando luego de cruzar un puesto de control de seguridad fueron atacados con una ráfaga de balazos; En el lugar una mujer y un hombre perdieron la vida.

COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que la mañana de este 13 de junio fue entregado el cuerpo de Oscar Javier Ortiz Figueroa a sus familiares, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes.



Nota en:… pic.twitter.com/NtBNQ5ed8d — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 14, 2026

Entre los muertos estaba Oscar Javier, quien era estudiante de la UPAEP en Puebla, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares este 13 de junio, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes.

Exigen justicia por muerte de Oscar Javier, estudiante de odontología de la UPAEP en Puebla

La Universidad UPAEP emitió un comunicado externado su dolor y consternación por el asesinato de su alumno de la Licenciatura en Odontología, Oscar Javier "N" quien fue víctima del ataque con arma de fuego en el estado de Morelos.

La institución lamentó el hecho y mostró su solidaridad con su familia, seres queridos, compañeros y con todo aquel que sufre el dolor de su partida, además, mencionaron lo siguiente "Como comunidad universitaria, nos unimos en la oración confiando en que encuentren fortaleza en estos momentos de tristeza".

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla exige justicia por el homicidio de su estudiante y muestra rechazo ante todo acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas.

Con información de N+

MCS