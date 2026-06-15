Muere Supuesto Ladrón tras Ser Sorprendido Robando en una Casa en Puebla

Un hombre murió luego de ser sorprendido por el propietario de una vivienda en la junta auxiliar de San Agustín Calvario de Cholula, Puebla.

Ladrón muerto en San Agustín Calvario, Cholula.Foto: Facebook Cholula La Bella

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Tragedia en Puebla: un supuesto ladrón muere al ser descubierto en flagrancia. El propietario alega defensa propia. La Fiscalía de Puebla ya investiga. Conoce más detalles.

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