Muere Supuesto Ladrón tras Ser Sorprendido Robando en una Casa en Puebla

Un supuesto intento de robo terminó en una tragedia para un hombre en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla; El propietario de una vivienda ubicada en San Agustín Calvario, lo descubrió en flagrancia por lo que decidió defenderse provocando la muerte del implicado.

De acuerdo con los hechos, este domingo 14 de junio la Policía Municipal recibió el reporte sobre un intento de robo a casa habitación en la junta auxiliar de San Agustín Calvario, por lo que rápidamente se movilizaron a la zona. Además, también solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Dueño de vivienda se defiende de robo y asesina a ladrón en San Pedro Cholula

De manera preliminar, el propietario de la vivienda señaló que sorprendió al sujeto intentado robar sus pertenencias por lo que al verse descubierto se fue en contra de él. Tras sentirse amenazado, el dueño refirió que tuvo que defenderse.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron que una persona localizada al interior de esta vivienda ya no contaba con signos vitales.

Ante esta situación elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula acordonaron la zona mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado llevaban acabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo del presunto ladrón fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas de su muerte y de ser posible, dar con su identidad.

Investigan muerte de presunto ladrón en una vivienda en San Agustín Calvario

Al respecto, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula mencionó a través de un comunicado que junto a su Secretaría de Seguridad Ciudadana, colaborarán con las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de investigación por este homicidio y una vez recabadas todas las pruebas y testimonios, determinará si la versión contada por el propietario de la vivienda es verdad y su actuación se encuentra amparada bajo la figura de legítima defensa.

Con información de N+

MCS