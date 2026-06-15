Multitud de Pobladores Asesina a Dos Hombres en Acatlán, Puebla; Cae un Presunto Responsable

Enrique "N" fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas que habían sido detenidas en Acatlán de Osorio, Puebla.

Linchamiento en Acatlán de Osorio deja un detenido.Foto: Fiscalía de Puebla

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A casi ocho años del linchamiento en Acatlán, detienen a Enrique 'N' por homicidio. La Fiscalía de Puebla busca esclarecer el caso y combatir la impunidad.

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