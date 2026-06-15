Multitud de Pobladores Asesina a Dos Hombres en Acatlán, Puebla; Cae un Presunto Responsable
Enrique "N" fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas que habían sido detenidas en Acatlán de Osorio, Puebla.
Foto: Fiscalía de Puebla
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A casi ocho años del linchamiento en Acatlán, detienen a Enrique 'N' por homicidio. La Fiscalía de Puebla busca esclarecer el caso y combatir la impunidad.
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PorRedacción N+
A casi ocho años de uno de los casos más lamentables de linchamiento en Puebla, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Enrique "N", señalado como probable responsable de homicidio tumultuario, daño en propiedad ajena, lesiones calificadas y delitos cometidos contra funcionarios públicos.
Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2018, cuando dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Acatlán y trasladados a las instalaciones de la Seguridad Pública. Posteriormente, se difundió un rumor entre los pobladores la versión de que los acusados habrían cometido conductas ilícitas en contra de menores de edad, conocidos también como "robachicos".
Pobladores asesinan a dos hombres por un rumor en Acatlán de Osorio, Puebla
Ante esta situación, un numeroso grupo de personas se congregó frente a las instalaciones municipales causandodaños en los inmuebles públicos y exigiendo que les entregaran a las personas detenidas, quienes estaban identificados como Alberto "N" y Ricardo "N".
Una vez que lograron sacar a los dos hombres, la multitud de personas los agredió fisicamente y les prendieron fuego hasta que finalmente ambos perdieron la vida. Cabe destacar que a los hombres no se les pudo comprobar la acusación de los delitos contra menores.
Fiscalía detiene a Enrique "N" por presuntamente participar en un linchamiento en Puebla
Derivado de los actos de investigación, se logró identificar que Enrique "N" habría participado directamente en la agresión colectiva que privó de la vida a dos hombres en Acatlán.
Tras reunir los datos de prueba necesarios, agentes investigadores lograron su ubicación y captura, por lo que este 14 de junio de 2026 confirmaron que ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento penal correspondiente.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Enrique N., por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio tumultuario, daño en propiedad ajena, lesiones calificadas y delitos cometidos contra funcionarios públicos,… pic.twitter.com/k0hVTNa3Tt
Cabe destacar que una mujer identificada como Agustina "N" ya había sido sentenciada por haber incitado el linchamiento contra dos personas en Acatlán de Osorio. El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario dictó una sentencia de 22 años de prisión contra la mujer.
La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene las investigaciones abiertas por este doble homicidio para que sea esclarecido como parte de las acciones para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.