Sujeto Asesina a su Esposa tras una Discusión en la Sierra Nororiental de Puebla

Susana murió luego de ser apuñalada por su esposo en la comunidad de Xaltetela, perteneciente al municipio de Zacapoaxtla en Puebla.

Hombre detenido tras feminicidio en Zacapoaxtla, Puebla.Foto: Facebook Teziutlán en Línea

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Tragedia en Puebla: Susana muere apuñalada por su esposo en Xaltetela. La comunidad clama justicia y el Ayuntamiento ofrece apoyo a la familia. ¿Se hará justicia?

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