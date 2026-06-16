Sujeto Asesina a su Esposa tras una Discusión en la Sierra Nororiental de Puebla

Familiares, amigos y habitantes de la Sierra Nororiental de Puebla exigen justicia para Susana, una mujer de 34 años quien fue asesinada presuntamente a puñaladas por su esposo en la comunidad de Xaltetela, perteneciente al municipio de Zacapoaxtla.

Una discusión entre la pareja escaló hasta convertirse en un ataque donde Susana resultó gravemente herida por un arma punzocortante.

Los familiares y vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron de urgencia al Hospital del IMSS de Zacapoaxtla; Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan feminicidio de Susan ocurrido en Xaltetela, Zacapoaxtla

Elementos de la policía municipal detuvieron en el lugar a Marco Antonio, de 31 años, quien fue señalado como el presunto responsable de la agresión. El hombre también presentaba lesiones, por lo que recibió atención médica antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado(FGE) de Puebla.

Agentes investigadores y peritos realizaron las diligencias correspondientes e integraron la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Por su parte el Ayuntamiento de Zacapoaxtla lamentó el feminicidio ocurrido en Xaltetela y envió sus condolencias para los familiares, además, mencionó que a través del Instituto de la Mujer y el DIF Municipal, pusieron a su disposición el acompañamiento jurídico, psicológico y asistencia social.

Ahora los seres queridos de Susana demandan que el caso no quede impune y apliquen la ley contra quien resulte responsable.

Mujer de la tercera edad es asesinada por su esposo con un desarmador en Puebla

Una mujer de 72 años fue asesinada presuntamente por su esposo luego de una discusión al interior de su casa ubicada en la junta auxiliar La Libertad en la ciudad de Puebla.

La pareja de la tercera edad se encontraba en la vivienda cuando el presunto responsable, identificado con el nombre de Francisco "N", la atacó con un desarmador y le causó lesiones de gravedad en diversas partes del cuerpo.

Vecinos y conocidos de la pareja intervinieron y solicitaron el apoyo de las corporaciones de atención a emergencias. Minutos después arribó una ambulancia y fue trasladada e internada en el Hospital Carmen Serdán.

La adulta mayor presentaba evidentes heridas hechas con el desarmador en el tórax y la espalda, y a pesar de que recibió la atención médica especializada, no logró sobrevivir.

Se sabe que su esposo escapó luego de ejecutar presuntamente el feminicidio por lo que familiares de la víctima exigen su localización para que sea castigado conforme a la ley.

Con información de N+

MCS