Detienen en Chimalhuacán a Hombre por Feminicidio de Miriam Peralta

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Francisco Iván "N" y cumplimentó una orden de aprehensión por feminicidio en Chimalhuacán.

La víctima es Miriam Peralta Valverde, estudiante de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuyo feminicidio ocurrió el 14 de junio.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Chimalhuacán. Francisco Iván "N" fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde una autoridad judicial determinará su situación jurídica.

Lo que se sabe sobre el caso de Miriam Peralta

Era estudiante de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la UAEM.

El feminicidio ocurrió el 14 de junio de 2026.

La Fiscalía Edoméx ejecutó la orden de aprehensión en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Chimalhuacán.

El detenido por el crimen es Francisco Iván "N".

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expresó indignación y condena.

La condena de la comunidad universitaria

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lamentó el feminicidio de Miriam Peralta Valverde y rechazó los hechos.

"Expresamos nuestra profunda indignación y condena ante este hecho y nos solidarizamos con la familia, amistades, compañeras y compañeros de Miriam, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamiento", publicó la institución en sus redes sociales.

La Fiscalía del Estado de México no precisó, en la información disponible, las circunstancias del feminicidio ni los detalles del operativo de captura.