Detienen en Chimalhuacán a Hombre por Feminicidio de Miriam Peralta

La Fiscalía Edoméx detuvo a Francisco Iván "N" por el feminicidio de Miriam Peralta Valverde, estudiante de la UAEM Chimalhuacán, ocurrido el 14 de junio.

Detienen en Chimalhuacán a Hombre por Feminicidio de Miriam PeraltaFoto: Fiscalía Edomex

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La Fiscalía Edoméx arresta a Francisco Iván 'N' por el feminicidio de Miriam Peralta, estudiante de la UAEM. La UAM condena el crimen. Infórmate sobre los detalles de este trágico caso.

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