Localizan Sin Vida a María Belén Chavarín Palacio, Regidora de Morena, en Jalisco

La regidora de Morena, María Belén Chavarín Palacio, fue encontrada sin vida en Cabo Corrientes, en Jalisco

La regidora murió tras un impacto de arma de fuego.Foto: N+
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