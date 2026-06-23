Localizan Sin Vida a María Belén Chavarín Palacio, Regidora de Morena, en Jalisco

La regidora de Morena en el municipio de Cabo Corrientes, María Belén Chavarín Palacio, falleció la tarde de este lunes luego de resultar herida por arma de fuego, confirmaron autoridades municipales y la Fiscalía del Estado de Jalisco.

¿Quién localizó a la regidora?

De acuerdo con los reportes preliminares, la funcionaria fue localizada por un familiar dentro de una propiedad ubicada en ese municipio de la Costa Sierra Occidental de Jalisco. Tras el hallazgo, fue trasladada de emergencia al Centro de Salud de El Tuito para recibir atención médica; sin embargo, los esfuerzos del personal de salud no lograron salvarle la vida.

La muerte de la regidora generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, agentes de la Fiscalía del Estado y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes acudieron tanto al centro médico como al lugar donde ocurrió el hecho para iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Qué funciones desempeñaba la regidora?

María Belén Chavarín Palacio se desempeñaba como regidora del Ayuntamiento de Cabo Corrientes y presidía la Comisión de Salud dentro de la actual administración municipal.

Las autoridades ministeriales informaron que la carpeta de investigación permanece abierta y que se realizan diversas diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Entre las acciones emprendidas se encuentran la recolección de indicios, entrevistas a personas cercanas y los peritajes necesarios para determinar con precisión lo sucedido.

El ayuntamiento expresó sus condolencias

Por su parte, el Ayuntamiento de Cabo Corrientes expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la funcionaria, reconociendo su labor dentro del servicio público municipal.

La Fiscalía del Estado señaló que continuará con las investigaciones y que será a través de los resultados periciales y científicos como se determinarán las causas y circunstancias de este hecho ocurrido.