Cierres Viales y Rutas Alternas por Partido de Colombia vs República del Congo en Guadalajara

La ciudad de Guadalajara registra cierres viales y restricciones a la circulación este lunes 23 de junio con motivo del partido entre Colombia y República del Congo, como parte de los operativos implementados en torno al Mundial 2026.

De acuerdo con autoridades de la Policía Vial, las afectaciones se concentran principalmente en los alrededores del Estadio Sede Guadalajara, donde el operativo más intenso comienza siete horas antes de cada encuentro.

La circulación permanece restringida en el Circuito JVC, que rodea el estadio. Además, en las zonas cercanas se establecen restricciones totales con hasta 48 horas de anticipación. El área conocida como Última Milla cuenta con acceso exclusivo para personas con boleto o acreditación de la organización.

Rutas alternas y puntos con restricciones

Como parte de las medidas de movilidad, la lateral de avenida Vallarta, a la altura de Periférico, permanece cerrada para evitar el ingreso de vehículos hacia la zona del estadio.

Asimismo, se activa un contraflujo en las avenidas Guadalupe e Inglaterra siete horas antes del partido. Durante este periodo, ambos carriles cambian de sentido en dirección hacia avenida Juan Palomar y Santa Margarita.

Fuera de la Sede Guadalajara también se implementan restricciones en las zonas destinadas a la proyección de los encuentros. En el Centro de la ciudad se prevén cierres para el paso de comerciantes y proveedores sobre la calle Ramón Corona, además de controles de acceso en avenida Hidalgo y las calles Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y considerar posibles demoras debido a los dispositivos de seguridad y control vehicular instalados en distintos puntos de la ciudad.