Cierres Viales y Rutas Alternas por Partido de Colombia vs República del Congo en Guadalajara

Las restricciones viales se aplicarán en los alrededores del Estadio Sede Guadalajara y en zonas donde se proyectará el partido este 23 de junio.

Avenida automóvilesFoto: N+

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Cierres y restricciones en Guadalajara por el partido Colombia vs República Dominicana. Conoce las rutas alternas y evita sorpresas en tu traslado.

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