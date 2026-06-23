Abren Registro para Pensiones de Bienestar en Jalisco para Adultos Mayores y Mujeres

El registro para las Pensiones de Bienestar dirigidas a adultos mayores y mujeres en Jalisco en módulos instalados en los 125 municipios del estado.

Registro para las Pensiones de Bienestar dirigidas a adultos mayores y mujeres en JaliscoFoto: N+

Destacado

El registro para las Pensiones de Bienestar dirigidas a adultos mayores y mujeres en Jalisco en módulos instalados en los 125 municipios del estado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+