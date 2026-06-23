Abren Registro para Pensiones de Bienestar en Jalisco para Adultos Mayores y Mujeres

Abren registro a pensiones para adultos mayores y mujeres Bienestar. Será del 22 al 28 de junio que se realice la incorporación en los 125 municipios del estado de Jalisco.

Actualmente, más de 926 mil adultos mayores reciben 6,400 pesos bimestrales, mientras que más de 205 mil mujeres de 60 a 64 años perciben 3,100 pesos.

Los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en todo el estado. La ubicación se puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para realizar la incorporación?

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento (legible).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Katia Meave Ferniza, Delegada del Bienestar en Jalisco, aseguró: “Suman ya más de un millón 130,000 derechohabientes tan solo de estas pensiones aquí en el estado de Jalisco. El período de incorporación será del 22 al 28 de junio de este año, prácticamente es esta semana.”

Esta semana, el lunes 22 iniciaron con las letras A, B y C; martes 23 D, E, F, G y H; miércoles 24 I, J, K, L y M; jueves N, Ñ, O, P, Q y R; viernes 26 S, T, U, V, W, X, Y y Z. El sábado se atenderá a todas las letras.

Además, se concluyó la entrega de 13,500 tarjetas a nuevos beneficiarios. Los módulos operan todos los días de 10:00 a 16:00 horas, y los interesados deben presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y teléfono de contacto.