Enfrentamiento en Yahualica, Jalisco, Deja Tres Civiles Armados Sin Vida

Un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales se registró durante esta mañana en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Según autoridades, el hecho ocurrió en los límites de Jalisco y Zacatecas, cuando personal de la Defensa Nacional se encontraba realizando recorridos de reconocimiento como parte del Plan Nacional para la Paz y Seguridad.

¿Qué se sabe del enfrentamiento?

Fue ahí que los uniformados avistaron cuatro vehículos sospechos, siendo estos camionetas blancas de redilas con blindaje artesanal, sobre la carretera Nochistlán-Yahualica, a la altura del poblado de El Limón. A bordo iban al menos cinco sujetos armados, quienes abrieron fuego en contra del personal militar, que repelió la agresión.

Posteriormente los agresores intentaron huir, lo que originó una persecución con intercambio de disparos. Tres presuntos sicarios fueron abatidos y se confirmó su deceso en el sitio.

Además fue asegurada una camioneta color gris, y un arma larga. De manera preliminar se informó que se estableció coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.