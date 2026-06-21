Enfrentamiento en Yahualica, Jalisco, Deja Tres Civiles Armados Sin Vida

El enfrentamiento tuvo lugar sobre la carretera Nochistlán-Yahualica, a la altura del poblado de El Limón

Enfrentamiento YahualicaFoto: N+

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En Yahualica, Jalisco, un enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados deja tres muertos. Más información aquí.

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Enfrentamiento en Yahualica: Tres Civiles Armados Mueren