¿Mañana Lunes Hay Clases? Estos Alumnos SEP Salen de Vacaciones en Semana del 22 al 26 de Junio

En días recientes hubo suspensión de escuelas por los partidos del Mundial en territorio mexicano y debido a eso ahora mucha gente se pregunta si el lunes hay clases en México, por eso acá te aclaramos la duda y también te decimos qué alumnos de preescolar, primaria y secundaria salen de vacaciones en la semana del 22 al 26 de junio 2026.

Muchos esperan que la próxima suspensión de clases sea el miércoles 24 de junio, al menos en la CDMX, dado que ese día juega México contra Chequia en el Estadio sede Ciudad de México. Además, esta semana termina el ciclo escolar 2026-2026 para miles de estudiantes.

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¿Mañana lunes 22 de junio hay clases?

El calendario de la SEP establece que el lunes 22 de junio 2026 hay clases en horario y forma habitual, es decir presencial en las escuelas. El día que se suspenden las escuelas es el miércoles 24 de junio, al menos en CDMX, por el juego de la Selección Mexicana.

En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establecieron los días en que la SEP suspende clases, con motivo de los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con esto se busca que la movilidad en la capital sea lo menos caótica para quienes acuden al estadio.

¿Qué alumnos SEP salen de vacaciones de verano en la semana del 22 al 26 de junio 2026?

Esta semana termina el ciclo escolar de la SEP para millones de niños. Después de todo lo ocurrido con el adelanto de las vacaciones de verano 2026 en México por el Mundial 2026 y el calor, varias entidades sí tienen autorizado anticipar el inicio del periodo de descanso, por eso acá te decimos cuándo concluyen las clases y para qué alumnos aplica:

Colima : Estudiantes de educación básica terminan clases el jueves 25 de junio 2026 .

Yucatán: Alumnos de preescolar, primaria y secundaria salen de vacaciones el viernes 26 de junio 2026.

Ahora que ya se sabe que sí hay clases el lunes 22 de junio y todos los alumnos que salen de vacaciones de verano el 25 y 26 de junio 2026, te recordamos que como tal el ciclo escolar termina el próximo 15 de julio, según el calendario de la SEP en México, aunque varias entidades decidieron concluir antes.

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