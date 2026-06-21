¿Mañana Lunes Hay Clases? Estos Alumnos SEP Salen de Vacaciones en Semana del 22 al 26 de Junio

Se termina el ciclo escolar para miles de alumnos de la SEP, por eso checa quiénes inician sus vacaciones de verano 2026 en la semana del lunes 22 al viernes 26 de junio

El lunes hay clases estos alumnos de la SEP salen de vacaciones en semana del 22 al 26 de junio 2026Varios alumnos de preescolar, primaria y secundaria inician vacaciones de verano 2026 esta semana. Foto: Cuartoscuro

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